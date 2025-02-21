「ROBOT魂 百式 ver. A.N.I.M.E.」が商品化。3月4日に予約スタート
【ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MSN-00100 百式 ver. A.N.I.M.E.】
8月 発売予定
3月4日 予約受付開始
価格：未定
8月 発売予定
3月4日 予約受付開始
価格：未定
「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MSN-00100 百式 ver. A.N.I.M.E.」
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MSN-00100 百式 ver. A.N.I.M.E.」を8月に発売する。3月4日より予約受付が開始され、価格は未定。
本シリーズの新商品としてアニメ「機動戦士Ζガンダム」に登場するモビルスーツ「百式」が立体化される。派手な機体カラーの百式が「ROBOT魂」シリーズのラインナップに加わる形で、膝関節と連動するシリンダーの可動など、細かな箇所にもver. A.N.I.M.E.可動が用いられる。
価格などの詳細については後日公開予定となっている。
【商品情報公開】- 魂ネイションズ公式 (@t_features) February 21, 2025
『#機動戦士Zガンダム』より
「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MSN-00100 百式 ver. A.N.I.M.E.」が商品化決定！
??https://t.co/EkSlCQTexj
膝関節と連動するシリンダーの可動など、細かな箇所にもver. A.N.I.M.E.可動を使用。
一般店頭にて2025年8月発売予定、3月4日予約開始！#t_robot pic.twitter.com/ZX582jkH0Q
(C)創通・サンライズ