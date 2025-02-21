【ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MSN-00100 百式 ver. A.N.I.M.E.】8月 発売予定3月4日 予約受付開始価格：未定

「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MSN-00100 百式 ver. A.N.I.M.E.」

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MSN-00100 百式 ver. A.N.I.M.E.」を8月に発売する。3月4日より予約受付が開始され、価格は未定。

本シリーズの新商品としてアニメ「機動戦士Ζガンダム」に登場するモビルスーツ「百式」が立体化される。派手な機体カラーの百式が「ROBOT魂」シリーズのラインナップに加わる形で、膝関節と連動するシリンダーの可動など、細かな箇所にもver. A.N.I.M.E.可動が用いられる。

価格などの詳細については後日公開予定となっている。

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