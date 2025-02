◆竹内涼真、弟・唯人との2ショット公開

【モデルプレス=2025/02/21】俳優の竹内涼真が21日、自身のInstagramを更新。弟で歌手・モデルの竹内唯人との写真を公開し、反響が寄せられている。涼真は「As one thing comes to an end, something new is born in defiance of it. Embrace it all and enjoy the journey-so you can move forward to what’s next.(一つのことが終わるにつれて、それに反抗して新しい何かが生まれる。それをすべて受け入れ、旅を楽しもう-そうすれば、次に進むことができる)」とつづり、プライベートショットを投稿。「#brother」と添え、唯人との2ショットも公開した。この投稿にファンからは「素敵な関係」「プライベートの涼真くんかっこよすぎ」「2人とも楽しそう」「遺伝子最強」「イケメン兄弟」など、反響が寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】