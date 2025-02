東京、大阪、愛知に、ディズニー映画『ズートピア』のスペシャルカフェ「ズートピア」OH MY CAFEが期間限定オープン!

“『ズートピア』の思い出を振り返ろう!“をコンセプトにした世界観あふれる空間で、至福のカフェタイムが過ごせます☆

ディズニー「ズートピア」OH MY CAFE

開催期間:2025年3月7日(金)〜4月20日(日)

開催場所:

東京/新宿:BOX cafe&space ルミネエスト新宿店所在地:東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿地下1階大阪/梅田:BOX cafe&space KITTE OSAKA 1号店所在地:大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号 KITTE OSAKA6階愛知/名古屋:BOX cafe&space 名古屋ラシック1号店所在地:愛知県名古屋市中区栄 3-6-1 ラシック地下1階

動物たちが高度な文明社会を築いた世界「ズートピア」を舞台に、ジュディが夢をかなえるために奮闘する姿を描いた全世界で愛されているディズニーアニメーション映画『ズートピア』

その続編となる『ズートピア2』が2025年の冬、ついに日本公開が決定し、再び世界中をワクワクの渦に巻き込んでいます。

今回、 “『ズートピア』の思い出を振り返ろう!“をコンセプトにした、ディズニー映画『ズートピア』の世界観が思いっきり楽しめる、体験型のこだわり抜いたスペシャルなカフェがオープンします☆

カフェ利用特典:オリジナルコレクションカード

事前予約者限定のカフェ利用特典として、事前予約(770円(税込))/1名)をご利用し、メニューを注文された方に「オリジナルコレクションカード」をプレゼント。

作中で活躍する「ジュディ・ホップス」や「ニック・ワイルド」たちをデザインした全10種から1枚がランダムでプレゼントされます。

※種類は選べません

物販購入特典:オリジナルマルチケース

物販購入特典としてプレゼントされるのは、オリジナルマルチケース。

カフェオリジナルグッズを税込み3,850円以上購入ごとに、「オリジナルマルチケース」全4種から1枚がランダムでプレゼントされます。

※無くなり次第終了

「ズートピア」OH MY CAFE カフェメニュー

「ジュディ・ホップス」「ニック・ワイルド」「フィニック」「クロウハウザー」「フラッシュ」をイメージしたカフェメニュー。

フードや映画に登場するシーンをイメージしたスーベニア付きのドリンクなど、彩り豊かなフォトジェニックなメニューの数々が用意されます。

メニューは全て、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニューばかりです。

<ジュディ>キャロットパスタプレート

価格:1,990円(税込)

「ジュディ・ホップス」のお顔をあしらったパスタプレート。

「ジュディ・ホップス」の好きなニンジンを使ったキャロットクリームパスタプレートです。

<ニック>ソイミートタコライスプレート

価格:1,990円(税込)

「ニック・ワイルド」のお顔をライスで表現したメニューもラインナップ。

ソイミートを使用したタコライスプレートです。

<フィニック>アイスキャンディ風ポテト&サラダ

価格:1,090円(税込)

「ニック・ワイルド」と「フィニック」が作るアイスキャンディをイメージしたワンプレート。

色鮮やかなマッシュポテトとサラダがセットになっています。

<クロウハウザー>ドーナツみたいなフルーツサンド

価格:1,590円(税込)

「クロウハウザー」をトップにのせたデザートメニュー。

「クロウハウザー」が大好きなドーナッツをイメージしたベーグルのヨーグルトフルーツサンドです。

<フラッシュ>コーヒーゼリーパフェ

価格:1,290円(税込)

「フラッシュ」が使っているマグカップをイメージしたカップデザート。

器の中身はコーヒーゼリーのパフェになっています。

<ジュディ>バタフライピーミルクティー/<ニック>ヨーグルトスムージー/<バニーバロウ>キャロットジュース/<夜の遠吠え>グレープドリンク

価格:各990円(税込)

ラインナップ:左から)

<ジュディ>バタフライピーミルクティー内容:「ジュディ・ホップス」をイメージしたバタフライピーティーを使用したミルクティー。<ニック>ヨーグルトスムージー内容:「ニック・ワイルド」をイメージしたオレンジ風味のヨーグルトスムージー。<バニーバロウ>キャロットジュース内容:「ジュディ・ホップス」の故郷、バニーバロウをイメージしたキャロットジュース。<夜の遠吠え>グレープドリンク内容:夜の遠吠えをイメージしたブルーベリーとグレープのドリンク。

作品の世界観やキャラクターをイメージしたドリンク。

「ジュディ・ホップス」の故郷をイメージしたドリンクなど全4種がラインナップされます。

ホットコーヒー/ホットティー/ホットミルク

価格:各690円(税込)

オリジナルマグカップで提供される、デカフェのホットコーヒーとホットティー。

冷えた体を優しく温めてくれるホットミルクもラインナップされます。

アイスティー

価格:690円(税込)

オリジナルボトルで提供される、デカフェのアイスティー。

ボトルには『ズートピア』の思い出深いシーンがたっぷりプリントされています。

スーベニア

対象のカフェメニューを注文し、追加料金を支払うことで購入できるスーベニア。

マグカップやコースターなど、全4種類がラインナップされます。

※仕様が変更になる場合があります。

マグカップ/白雲石コースター

グッズ名・価格:

マグカップ 対象メニュー+2,200円(税込)対象メニュー:ホットコーヒー/ホットティー/ホットミルク購入制限:1メニューにつき1点白雲石コースター 対象メニュー+1,320円(税込)対象メニュー:<ジュディ>バタフライピーミルクティー/<ニック>ヨーグルトスムージー/<バニーバロウ>キャロットジュース/<夜の遠吠え>グレープドリンク/ホットコーヒー/ホットティー/ホットミルク/アイスティー購入制限:1メニューにつき1点

対象のドリンクを注文することで購入できる、マグカップと白雲石コースター。

「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」の仲良しアートがプリントされています。

アクリルマドラー/スクエアボトル

グッズ名・価格:

アクリルマドラー(ランダム6種)対象メニュー+990円(税込)対象メニュー:<ジュディ>バタフライピーミルクティー/<ニック>ヨーグルトスムージー/<バニーバロウ>キャロットジュース/<夜の遠吠え>グレープドリンク/ホットコーヒー/ホットティー/ホットミルク/アイスティー購入制限:1メニューにつき6点スクエアボトル 対象メニュー+1,650円(税込)対象メニュー:アイスティー購入制限:1メニューにつき1点

ドリンクの注文と共に購入できる、アクリルマドラーとスクエアボトル。

「フラッシュ」や「ベルウェザー副市長」など、全6キャラクターが登場します。

オリジナルグッズ

『ズートピア』のアートを使用したオリジナルグッズも多数ラインナップ。

ランダム仕様のステッカーやアクリルキーホルダーのほか、デイリーに活躍してくれる巾着やカラビナなどが販売されます。

ステッカーA/ステッカーB

価格:各605円(税込)

種類:各ランダム10種

ポップなデコレーションが施された、存在感抜群なステッカー。

A、Bそれぞれ10種類の中から1枚がランダムで封入されます。

アクリルキーホルダー/ビッグ缶バッジ

グッズ名・価格:左から)

・アクリルキーホルダー(ランダム10種)770円(税込)

・ビッグ缶バッジ(ランダム12種)880円(税込)

重ね付けしてもかわいいアクリルキーホルダーは全部で10種類。

缶バッジはノーマル6種、ホロ加工仕様のレア缶バッジ6種の全12種からランダムに入っています。

カードケース/ネックストラップ

グッズ名:左から)カードケース/ネックストラップ

価格:各1,650円(税込)

「ジュディ・ホップス」「ニック・ワイルド」と一緒にお出かけが楽しめるカードケースとネックストラップ。

外出先でも『ズートピア』の世界を楽しむことができるグッズです。

巾着/エコバッグ

ラインナップ・価格:左から)

・巾着 1,430円(税込)

・エコバッグ 2,750円(税込)

『ズートピア』のキャラクターたちを総柄でプリントした巾着とエコバッグ。

コンパクトに折りたたんで携帯できる便利グッズです。

アクリルカラビナA/アクリルカラビナB

ラインナップ:左から)アクリルカラビナA/アクリルカラビナB

価格:各990円(税込)

映画フィルム風のデザインを使用したアクリルカラビナ。

「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」の心温まるアートが使用されています。

ディズニーアニメーション映画『ズートピア』の「とっておきのワンシーン」を思い出しながら、至福の時間が過ごせるカフェ。

東京、大阪、愛知に2025年3月7日よりオープンする「ズートピア」OH MY CAFEの紹介でした☆

© Disney

※画像はイメージです

