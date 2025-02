ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、名場面を描いたフレームに思わずうっとりとしてしまう、ディズニーデザイン「アートフレームのミラー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「アートフレームのミラー」シンデレラ

© Disney

価格:7,480円(税込)

サイズ:幅約21、奥行約1.5、高さ約27.5cm

製品重量:約445g

主材:樹脂フレーム(ポリスチレン)、MDF(繊維板)、ミラー

付属品:卓上スタンド、壁掛用紐付き

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『シンデレラ』の名シーンを描いたアートフレームのミラー。

物語の心ときめくシーンがデザインされ、飾って楽しめます!

© Disney

ディズニープリンセス「シンデレラ」や「プリンス・チャーミング」、ネズミの「ジャック」と「ガス」、猫の「ルシファー」、犬の「ブルーノ」の姿まで☆

ヴィンテージ感のあるテイストで全体的に温かみがあります。

© Disney

スタンドと壁掛けの2WAYで使えて、壁掛け用のひもも付いています。

幅約21、奥行約1.5、高さ約27.5cmと、リビングや玄関など飾る場所を選ばないサイズ感も魅力のひとつ◎

おでかけ前のお化粧や身だしなみチェックに大活躍しそう。

名場面を描いたフレームに思わずうっとりとしてしまう、ディズニーデザイン「アートフレームのミラー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

