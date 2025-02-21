竹内まりや、タワーレコード『NO MUSIC, NO LIFE.』ポスターに三度目の登場
■ポスターはタワーレコードおよびTOWERmini全店にて、3月7日より順次掲出！
竹内まりやが、タワーレコードの『NO MUSIC, NO LIFE.』意見広告シリーズ最新版に、2024年10月に続いて登場する。
2024年にデビュー45周年を迎えた竹内まりやが、RCA YEARSの初期名作アルバムをアナログ盤6枚組限定BOXセットにした『Mariya Takeuchi RCA YEARS Vinyl Box Collection』を3月19日に発売。
タワーレコードではこれを記念し、『NO MUSIC, NO LIFE.』ポスターを制作。タワーレコードおよびTOWERmini全店にて、3月7日より順次掲出される。竹内まりやの本ポスターへの出演は、2019年8月、2024年10月に続き、今回が三度目となる。
リリース情報
2025.03.19 ON SALE
ANALOG『Mariya Takeuchi RCA YEARS Vinyl Box Collection』
『Mariya Takeuchi RCA YEARS Vinyl Box Collection』特設サイト
https://mariyarcavinylbox.com
『NO MUSIC, NO LIFE.』ページ
https://nomusicnolife.jp/
竹内まりや OFFICIAL SITE
https://www.mariyat.co.jp/