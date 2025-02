チェンも友情参加！EXOシウミン、2ndミニアルバム『Interview X』のトラックリスト公開

EXO・シウミンの新ミニアルバム『Interview X』のトラックリストが公開された。

所属事務所は2月21日、公式SNSを通じてシウミンの2ndミニアルバム『Interview X』のトラックリストイメージを公開。シウミンの洗練されたビジュアルとともに、アルバムに収録される全6曲のタイトルが記載されている。

(画像=INB100)

『Interview X』には『WHEE!』『Can’t Help Myself』『Make You LaLa』『Switch Off』『Lost Paradise』『Love is U』が収録。今回のアルバムは、シウミンの新たな一面を探るコンセプトで、「これまで知られていなかったシウミン」「誰もが知りたかったシウミン」をテーマにした作品となる。各曲が異なるジャンルで構成されており、多彩な音楽性が感じられる内容となっている。

特に、最後のトラック『Love is U』には、EXOのチェンが作詞で参加し、シウミンとの強い絆を見せた。

『Interview X』は3月10日18時公開。