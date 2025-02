セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2025年2月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 ぬいぐるみ なかよしVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 ぬいぐるみ なかよしVer.

登場時期:2025年2月21日より順次

サイズ:全長約10×10×15cm

種類:全4種(プー、ティガー、プー(蝶々)、ピグレット)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

『くまのプーさん』のぬいぐるみが、セガプライズから登場。

「プー」と「ティガー」「ピグレット」の2体を合わせると、背中合わせのなかよしポーズができるデザインです!

プー

にっこり笑顔の「プー」をデザインしたぬいぐるみ。

単体ではもちろん、「ティガー」や「ピグレット」のぬいぐるみと一緒に飾っても楽しいグッズです!

ティガー

100エーカーの森に住む、トラのぬいぐるみ「ティガー」

「プー」と背中合わせで飾れるポージングです。

プー(蝶々)

「プー」の手に、蝶々が止まったポーズのぬいぐるみ。

一足先に春の訪れを感じるような姿です☆

ピグレット

「プー」の親友でもある、キュートなブタのぬいぐるみ「ピグレット」

かわいらしいお座りポーズと、ピンクの耳もチャーミングです☆

背中合わせで飾れるポーズをした「プー」たちのぬいぐるみ。

セガプライズのディズニー『くまのプーさん』 ぬいぐるみ なかよしVer.は、2025年2月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

