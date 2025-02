【グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク】発売日:パッケージ版 4月24日、DL版 3月27日価格:パッケージ通常版 5,940円ほか

インティ・クリエイツは、探索アクション「グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク」Steam(PC)版の予約受付を2月21日9時より開始した。

予約期間中に購入すると10%OFFの3,960円となるほか、DLC「悪魔メイドのお仕事道具セット」が付属するキャンペーンも実施される。

また、パッケージ版の予約特典A4クリアファイルの完成画や「ハピネットゲームフェス~2025春の陣~」の出展情報も公開された。

予約期間に購入すると10%OFF、さらには、DLC「悪魔メイドのお仕事道具セット」が付属する。

□Steam(PC)版のページ

DLC「悪魔メイドのお仕事道具セット」

悪魔メイドの姉妹、キリカとマーシャが普段から愛用するメイド道具「はたき」と「モップ」が手に入る。これらは専用のアクションを持つサブウェポンであり、探索やボス戦闘の攻略法を拡張する。発売日は3月27日予定。通常価格は200円。

パッケージ版の予約特典A4クリアファイルの完成画公開

通常版、限定版のどちらを予約しても付いてくる、予約特典A4クリアファイルのデザインが公開された。「グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク」オフィシャルイラストレーターの伊東大典氏が描き下ろした、魔王さまとキリカ、マーシャの3人の平穏なひとときを描いたイラストとなっている。

「ハピネットゲームフェス~2025春の陣~」出展情報

3月15日にベルサール秋葉原 1F Hallで開催されるゲームの祭典「ハピネットゲームフェス ~2025春の陣~」に、「グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク」がプレイアブル出展される。

試遊すると、直径56mmの特製缶バッジ4種の中から希望の1種がもらえる。また、景品が手に入る「グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク」のタイムアタック大会も実施予定。

「グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク」

ジャンル:探索アクション

レーティング:CERO C

プレイ人数:1~2人

「グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク」は、悪魔と戦う2D横スクロールアクションゲーム「グリム・ガーディアンズ」シリーズの最新作。舞台はひとつの城から魔界全土へと拡張、ステージクリア型から探索型へと待望の進化を遂げた本作では、プレーヤーは性能の異なる2人のキャラクター「キリカ」・「マーシャ」を使い分けながら、魔界を探索し武器を強化し、各地を統べるボス魔王たちとの戦いを繰り広げる。

すべてはお仕えする「魔王マクシム」――“魔王様”の復権のため。敵も悪魔、味方も悪魔、さらには人間界から来た悪魔ハンターも戦いに加わり、ハチャメチャな冒険活劇を繰り広げる。

パッケージ版

発売日:4月24日

対応機種:PS5、Nintendo Switch

【価格】

通常版 5,940円

限定版 10,978円

【限定版同梱物】

(1)フルカラー設定資料集

(2)サウンドトラックCD(1枚組)

(3)アクリルキーホルダー

【パッケージ版予約特典】

・A4クリアファイル

ダウンロード版

発売日:3月27日

対応機種:ダウンロード版:PS5、PS4、Nintendo Switch、Xbox Series X|S、Xbox One、Steam(PC)

価格:4,400円

(C) INTI CREATES CO., LTD. 2025 ALL RIGHTS RESERVED.