【PC版「グランド・セフト・オート V」無料アップデート】3月4日 配信

ロックスターゲームスは、オープンワールドクライムアクション「グランド・セフト・オート V」のPC版について、無料アップデートを3月4日に配信する。

今回のアップデートでは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S版にのみ提供されていたハオ・スペシャルワークス(HSW)の乗り物やパフォーマンスアップグレード、動物の追加、「GTA+メンバーシップ」へのアクセスなどが含まれている。

HSWの乗り物では新しい乗り物やアップグレードが展開。動物については南サンアンドレアスの全域に環境動物が登場する。また、GTA+メンバーシップに加入すると、毎月GTAマネー50万ドルがもらえるなどの特典がある。

さらに、新規プレーヤー向けに導入部の流れが改善され、キャリアビルダーでエグゼクティブ、銃器密造者、ナイトクラブオーナー、バイカーのいずれかのキャリアを選択すると、最初からGTAマネー400万ドルがもらえるようになる。

加えて技術面も強化予定で、アンビエントオクルージョンとグローバルイルミネーションを含む、PC版限定のレイトレーシング機能やAMDのFSR1及びFSR3とNVIDIA DLSS 3 へのサポート、より高い解像度、より高いアスペクト比、より高いフレームレートのサポート、DualSenseコントローラーのサポートとアダプティブトリガーへの対応、Dolby Atmosによる音質の強化なども含まれている。

(C)2008 - 2015 Rockstar Games, Inc. Rockstar Games、Rockstar North、Grand Theft Auto、the GTA Five、Rockstar Games R*マークおよびロゴは、米国および他国におけるTake-Two Interactive Softwareの商標および/または登録商標です。Dolby、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。Bink Videoを使用しています。Copyright (C) 1997-2012 by RAD Game Tools, Inc. のモーションシンセシステクノロジーは、NaturalMotionによって提供されています。euphoriaコードは(C)NaturalMotion 2008です。""NaturalMotion""、""euphoria""、NaturalMotionおよびeuphoriaロゴはNaturalMotionの商標です。ライセンスを得ています。本ソフトウェア製品には、Autodesk(R) Scaleform(R)ソフトウェア、(C) 2013 Autodesk, Inc.が含まれます。他のすべての商標および登録商標は個々の権利所有者に帰属します。不許複製・無断転載を禁じます。