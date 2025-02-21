¡Ö¿¿¼îÉ×¿Í¡×ÎÜÍþ»Ò¤µ¤Þ7Ç¯Á°¤ÎÍÅ±ð¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÇº»¦¡¡¡Ö¤¢¤¡. . .´±Ç½Åª¤Ê¡×¡Ö±ð¤ä¤«¡×¡ÖÈþËÆ¤Ë¥á¥í¥á¥í¤À¤è¡×¡Öº£¤âÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯Èþ¤·¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤Î²£»³¤á¤°¤ß¡Ê55¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£7Ç¯Á°¤Î¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÍÅ±ð¤ÊÈþËÆ¤¬¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òÇº»¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡ÙSEASON18¡£»ä¤Î½Ð±é²ó¤ÎÂè3ÏÃ¡¢ºÆÊüÁ÷¤·¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ì¤«¤é7Ç¯¤â·Ð¤Ä¤½¤¦¤Ç¡¢»þ¤ÎÎ®¤ì¤ÎÁá¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç±é¤¸¤¿¥Ð¡¼¥ì¥¹¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤Î°áÁõ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¸ª½Ð¤·¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤ÇÈþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ÈÈþµÓ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¡¢²ø¤·¤²¤ÊÆ·¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î¤Þ¤¿8Ç¯ÄøÁ°¤Ë¡¢»ä¤¬¥«¥¹¥¿¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥¹¿Í·Á¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£1ÅÙ¤ª²Ç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤«»ä¤Î¼ê¸µ¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿»Ò¤Ç¤¹¡£¥Ð¡¼¥ì¥¹¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎDita Von Teese¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢²£»³¤¬±é¤¸¤¿¥À¥ó¥µ¡¼¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¿Í·Á¤Î¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤¹¤´¤¯åºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö±ð¤ä¤«¤Ç¤¹¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥É¥¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö7Ç¯Á°¤Î²£»³¤µ¤ó¤Èº£¤Î²£»³¤µ¤ó¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯Èþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¢¤¡. . .´±Ç½Åª¤Ê¡¡¤á¤°¤ßÍÍ. . . .µ®Êý¤ò¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤°¤ß¤µ¤ó¿§¤Ã¤Ý¤¤¤ï¡¼¡×¡Ö¤á¤°¤ß¤ª»ÐÍÍ¤ÎÈþËÆ¤Ë¥á¥í¥á¥í¤À¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡²£»³¤Ï1987Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é'87½éÎø¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç½ã¡ÊµÈ²¬½¨Î´¡Ë¤Î½éÎøÁê¼ê¤ÎÂçÎ¤¤ì¤¤Ìò¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2002Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ö¿¿¼îÉ×¿Í¡×¡ÊÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î²ÚÂ²ÁñÅÄÎÜÍþ»Ò¤ò±é¤¸¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£