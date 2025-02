東北初開催!2月25日〜5月25日まで『すみっコぐらしすいぞくかんmeets 仙台うみの杜水族館』が開催決定!

仙台うみの杜水族館と「すみっコぐらし」のコラボレーション企画「すみっコぐらしすいぞくかん meets 仙台うみの杜水族館」が2025年2月25日(火)〜5月25日(日)で開催決定。3月20日(祝)には、すみっコぐらしの「しろくま」「ねこ」「とかげ」が登場する撮影会も!そんな楽しいコラボレーション企画について担当者に話を聞いてみた。

【画像】キャラクターがデザインされたオリジナル解説パネルはこちら

かわいらしいスタンプラリー台紙

コンプリートでもらえるアクリルキーホルダー

すみっコたちと記念撮影ができるフォトパネル

ここでしか手に入らないオリジナルグッズ!

すみっコのなかよしオムハヤシプレート:1600円

すみっコぐらしデザインのオリジナルフォトフレーム

公式SNSフォローでもらえる数量限定ステッカー!

――「すみっコぐらしすいぞくかん meets 仙台うみの杜水族館」について、企画意図や狙い、目的、ターゲットなどを教えてください。10代〜30代を中心として幅広い世代に人気の「すみっコぐらし」とコラボレーションを行うことで、お気に入りのキャラクターをきっかけに水族館にご来館いただき、展示している生きものの生態や魅力に触れていただく機会になればと思い、企画しました。ターゲットについては、主に「すみっコぐらし」のファン層である子どもとそのファミリー層や、中高生をメインターゲットとしています。――今回のイチオシポイントを教えてください。2階の企画展示室では、イベント期間中「すみっコぐらし」の世界観で装飾された「生きものたちの特別展」が開催されます。ファンが多いウミウシや、不思議な見た目のカラッパなど、個性豊かな生きものの展示を予定しており、写真を撮りたくなる特別水槽やフォトスポットも併設しています。また、期間中は「仙台うみの杜水族館」限定のオリジナルコラボグッズやコラボメニューも展開いたします。3月20日(祝)には、しろくま・ねこ・とかげの撮影会も開催され、楽しみなイベントが盛りだくさんとなっています。※当日は整理券を配布いたします。詳細は公式サイトをご確認ください。――「すみっコぐらしすいぞくかん meets 仙台うみの杜水族館」のアイデアはどのようにして生まれましたか?「すみっコぐらし」にはさまざまな生きものをモデルにしたキャラクターがいて、さらにさまざまな生きものになりきったりもしています。その名前や生態に似ている?と思われる生きものを「すみっコぐらし」のキャラクターを通して、オリジナル解説パネルとともに展示することで、今まで知らなかった生きものの一面を知るきっかけや学びになってほしいと思い、企画しました。――すみっコぐらし撮影会について、なぜ「しろくま・ねこ・とかげ」を選ばれたのか教えてください。特別水槽やフォトパネルの設置など大規模な「すみっコぐらし」と水族館のコラボレーションイベントが東北エリアでは初開催ということもあり、豪華に3キャラクターを呼んで撮影会を行うことにしました。――読者へのメッセージをお願いします。人気キャラクター「すみっコぐらし」の持つ魅力を通して、『仙台うみの杜水族館』にいる多様な生きものたちの魅力を知っていただける企画となっておりますので、ぜひ春休みやGWなど仙台うみの杜水族館へお越しください。■「すみっコぐらしすいぞくかん meets 仙台うみの杜水族館」見どころ紹介■スタンプラリー館内を巡りながら、「すみっコぐらし」のキャラクターが描かれたスタンプを集めるスタンプラリー。館内にある5種類のスタンプを集めると、ゴール記念のノベルティとしてオリジナルのアクリルキーホルダーをプレゼント。スタンプラリー販売場所:1階 チケット窓口/1階 プログラム受付料金:500円※スタンプラリー台紙およびアクリルキーホルダーはなくなり次第終了※アクリルキーホルダーの種類は選べません■「すみっコぐらし」フォトスポットすみっコたちと写真が撮れるパネルを館内に配置。館内各所に配置されているパネルを巡りながら、一緒に記念撮影が楽しめる。■オリジナルグッズ限定販売イベント開催期間中「すみっコぐらしすいぞくかん meets 仙台うみの杜水族館」限定のオリジナルグッズを販売。キャラクターが描かれたアクリルキーホルダー、ステッカーセット、お菓子など、うみの杜限定のオリジナルグッズ(9アイテム)が盛りだくさん!■オリジナルフード・ドリンク&スイーツ1階 wakuwaku ocean フードコートでは、カラフルなアイスクリームにチョコチュロスと色とりどりのフルーツたちを添えた、気分も上がる1品「すみっコのカラフルミニチュロスサンデー」(1050円)や、子どもも大好きなメロンミルク味でホイップクリームとの相性もバッチリな、ぺんぎん?をイメージしたドリンク「ペんぎん?のメロンミルク」(730円)など「すみっコぐらし」とのコラボメニューを楽しめる。■「すみっコぐらし」フォトサービス1階ウェルカムホールでは、「すみっコぐらし」のデザインで写真撮影を楽しめるフォトサービスが登場する。来館者にはもれなく、ミニサイズのフォトカードを無料でプレゼント。さらに「ウェルカムフォト」(1500円)では、「すみっコぐらし」のデザインで撮影&プリントされるオリジナルのフォトフレーム仕様が登場。■【数量限定】公式SNSフォローでオリジナルステッカーをプレゼント!仙台うみの杜水族館の公式SNS(XまたはInstagram)をフォローし、フォロー画面を総合案内スタッフに提示すると、オリジナルステッカーが1枚プレゼントされる来館者対象の特別キャンペーンを実施。※期間中ひとり1枚までのプレゼント※なくなり次第終了すみっコぐらしと水族館のいきもの、両方が楽しめる「すみっコぐらしすいぞくかん」は東北では初開催。大人から子どもまで楽しめる本イベントは春休みやGWのおでかけにもぴったり。ぜひ「仙台うみの杜水族館」に足を運んでほしい。文=岸遥南(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。