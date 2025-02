【モデルプレス=2025/02/21】20日放送のTBS系特別番組「その道のプロが選ぶ本当のNo.1 プロフェッショナルランキング」(よる8時〜)では、10日に放送された芸能人ダンサー大会「KING OF DANCE」に引き続き「KING OF SING」を放送。プロの声楽家たちが「30代以下部門」「40代以上部門」の2部門で、芸能界での歌唱力NO.1をそれぞれ発表した。

◆声楽のプロが選出「歌が上手い歌手」

◆「声楽家122人が選んだ歌が上手い歌手ランキング」30代以下部門

◆「声楽家122人が選んだ歌が上手い歌手ランキング」40代以上部門

「30代以下部門」「40代以上部門」での「歌が上手い歌手ランキング」は、米良美一や岡本知高などプロの声楽家122人の投票で決定。「30代以下部門」の1位に輝いたのはMrs. GREEN APPLEの大森元貴。オペラのテクニックを取り入れた歌唱法での迫力もありながら美しい歌声は「天才」と評された。2位のAdoは、その変化自在な歌声と類まれなる歌唱テクニックを声楽家たちが絶賛。また、3位のKing Gnu・井口理に関しては裏声(ファルセット)の美しさについて「日本の音楽史をひっくり返した」とまで絶賛された。女優の高畑充希や上白石萌音も透明感のある歌声と優れた表現力でそれぞれ高畑は8位、上白石は16位にランクイン。また藤井 風も11位にランクインし、超低音まで安定した歌声を響かせる音域の広さを絶賛された。「40代以上部門」で圧巻の1位に輝いたMISIAについて、声楽家たちは「超人的な喉」「宇宙にまで届きそうなスーパーボイス」と手放しで絶賛。2位の玉置浩二は「息」をコントロールして歌に取り入れる表現力に賛辞の声が集まった。5位の宇多田ヒカルについては、細かいビブラートを使いこなす高度なテクニックに評価が。また21位にランクインした椎名林檎について、声楽家たちは椎名の歌詞を引き出す歌唱の幅広いテクニックに感嘆。23位のT.M.Revolutionについては「全身の筋肉をつかった圧倒的な声量」と年齢を重ねても衰えないパワフルな歌声に評価が集まった。第1位:大森元貴(Mrs. GREEN APPLE)1人で歌っているのに大合唱のような迫力がある歌声で、世界的に見ても一握りの人しかできない天才。オペラのテクニックを取り入れた歌唱法でのポップス。第2位:Adoテクニックと歌声でどんな曲でも歌いこなすカメレオンのように変化自在な歌声。第3位:井口理(King Gnu)日本の音楽史をひっくり返すともいえるほどの美しいファルセット。地声から超高音への切り替えのうまさも唯一無二。第4位:山崎育三郎万人を魅了する甘い歌声。滑らかに歌うレガートの素晴らしい技術。第5位:幾田りら難しい曲もさらりと歌いこなす、機械のように正確な歌唱力。第6位:藤原聡(Official髭男dism)ファルセットやビブラートに頼らず音を伸ばすことができる上に、透き通った高音を持つ。第7位:米津玄師唯一無二のハスキーボイスと歌のテクニックの持ち主。第8位:高畑充希出演していたミュージカル「ピーターパン」で培った、ハリウッド級の迫力がありながらも透明感のある歌声。第9位:Taka (ONE OK ROCK)世界でも評価される歌唱力と高音域シャウトの技術。第10位:清水美依紗SNSに自身の歌をアップしていたことをきっかけに、ディズニーの公式歌唱アーティストへ。芯がありながらも柔らかい、まさにプリンセスボイスの持ち主。第11位:藤井 風男性歌手のテノールの音域も歌え、低音のバスの音域まで盛り込むことができる音域の広さ。「満ちてゆく」では超低音まで盛り込んでいる。第12位:May J.高音のキープ力と厚みのある歌声の持ち主。第13位:LiSAパワフルで魂のこもった歌声の持ち主。「紅蓮華」のアップテンポなサビに入る高音は、裏声への切り替えが非常に難しい。第14位:絢香息遣いのうまさを評価。第15位:三浦大知アクロバティックに踊りながらもしっかりと歌うことができる、驚きの心肺機能の持ち主。観客1万人の前でアカペラを響かせたことも。第16位:上白石萌音歌詞の強弱で気持ちを表現しながらメロディーにのせた言葉を紡ぐことができる、高度な歌唱テクニック。第17位:城田優俳優として活躍しながらミュージカルで培われた歌唱力を持つ。第18位:長屋晴子(緑黄色社会)艶のある安定感のある歌声の持ち主で、ダイナミックで規模の大きな表現ができる。超難曲「花になって」を歌いこなす実力。第19位:あいみょん声の安定感、明瞭な歌声。第20位:生田絵梨花美しい裏声、ミックスボイス、地声の音域を上手に切り替えることができる歌唱力の持ち主。第1位:MISIA超人的な喉と鋼の声、日本人離れしたスキルを兼ね備えた世界レベルのシンガー。第2位:玉置浩二息をコントロールしながら語るように歌う技術を盛り込み、呼吸で感情を伝えることができる。第3位:新妻聖子全てのクオリティが高い和製マライア・キャリー。ソプラノ歌手でも出ない人がいるほどの難曲も歌いこなす。第4位:小田和正高音まで透き通った、奇跡ともいえるハイトーンの歌声。第5位:宇多田ヒカル全ての声に細かいビブラートをかける技術力。「初恋」は歌詞の1文字1文字にビブラートをかけるという難易度の高い歌唱法で歌われている。第6位:島津亜矢海外デビューも果たすなど、ジャンルの垣根を超える圧巻の歌唱力を持つ。第7位:吉田美和(DREAMS COME TRUE)低音と高音を軽やかに移動する圧倒的な歌唱力。第8位:布施明日本一の声量。年齢を重ねてもハリのある声と、オペラ歌手にも匹敵するロングトーン。第9位:中島みゆき唯一無二の表現力を持ち、もはや歌手を超えた女優。第10位:稲葉浩志(B’z)超人的な声量を持ち、歌声も全く衰えないまさにレジェンド。第11位:Superfly大砲のようにまっすぐと高音のロングトーンを響かせることができるストレートボイスの持ち主。第12位:久保田利伸グルーヴの帝王。歌うだけでビートが生まれる本物のソウル歌手。第13位:平原綾香第14位:山寺宏一喉に100人以上の歌手が入った、声色の魔術師。「アラジン」のジーニーは神業。第15位:桑田佳祐(サザンオールスターズ)第16位:広瀬香美百発百中高音を外さない。第17位:氷川きよし「基礎力の鬼」でどんなジャンルでも歌いこなす。「ボヘミアン・ラプソディ」カバーはまさに天才。第18位:平井堅声楽家が羨む声が響く骨格の持ち主であり、100年にひとりの超美声。第19位:松たか子宝石のような地声の高音を持ち、歌手の領域を侵食する俳優。第20位:石川さゆり第21位 椎名林檎第22位 安室奈美恵第23位 T.M.Revolution第24位 AI第25位 天童よしみ第26位 吉岡聖恵(いきものがかり)第27位 槇原敬之第28位 中森明菜第29位 aiko第30位 岩崎宏美第31位 夏川りみ第32位 松任谷由実第33位 北島三郎第34位 岡野昭仁(ポルノグラフィティ)第35位 桜井和寿(Mr.Children)第36位 アンジェラ・アキ第37位 森山直太朗第38位 大黒摩季第39位 細川たかし第40位 仲宗根泉(HY)第41位 秦基博第42位 松崎しげる第43位 デーモン閣下第44位 JUJU第45位 ISSA(DA PUMP)第46位 EXILE ATSUSHI第47位 藤原基央(BUMP OF CHICKEN)第48位 井上陽水第49位 鬼束ちひろ第50位 水樹奈々(modelpress編集部)情報:TBS【Not Sponsored 記事】