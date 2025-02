マクドナルドのハッピーセットに「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」が登場!

Netflixで配信中のアニメから、ティラノサウルスやステゴサウルスなど人気の恐竜や翼竜のフィギュア&解説カード全8種が展開されます☆

マクドナルド ハッピーセット「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」

販売期間:

第1弾 2025年2月28日(金)〜3月6日(木)

第2弾 2025年3月7日(金)〜3月13日(木)

第3弾 2025年3月14日(金)〜 第1弾・第2弾に登場した全8種のおもちゃの中からいずれか1つ

※第3弾では、在庫の状況に応じて、過去販売したおもちゃ等になる場合があります

種類:「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」のおもちゃ 全8種

販売店舗:全国のマクドナルド店舗

“遊び”を通して、子供たちが生き生きと自分らしさを発揮してほしいという願いが込められたハッピーセットのおもちゃ。

今回は、Netflixで配信中のアニメ『ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション』のおもちゃが登場します!

ハッピーセット「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」には、ティラノサウルス、ステゴサウルスなどの恐竜、翼竜などのフィギュアと特徴が書かれた解説カードがセットになった全8種類がラインナップ。

自然科学や生命への関心を深め、大昔に恐竜たちがどんな暮らしをしていたかを想像しながら、恐竜ごっこ遊びが楽しめます。

図形や空間などの認識を用いて、4つのパーツを組み立てて、頭、尻尾、翼などを動かせば、「ジュラシック・ワールド」の大迫力の世界観を再現できます☆

また、おもちゃの箱もしくは付属の解説カードのQRコードをスマホで読み込むと、デジタルコンテンツ「ジュラシック・ワールド スマホで恐竜AR」が起動。

スマホ上で、恐竜や翼竜が目の前でまるで生きているかのように動き、えさを食べ、吠える姿を観察できます。

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です

ハッピーセット「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」第1弾

販売期間:2025年2月28日(金)〜3月6日(木)

第1弾では、「ティラノサウルス・レックス」「アンキロサウルス」「アトロキラプトル」「ナーストケラトプス」の4種類が登場。

4つのパーツを組み立てることで、手のひらサイズのフィギュアを完成させることができます。

ティラノサウルス・レックス

肉食恐竜の代表格「ティラノサウルス・レックス」

頭を上下に動かして遊ぶことができます。

アンキロサウルス

草食動物でありながら、背中の装甲と尻尾のスパイクがかっこいい「アンキロサウルス」

尻尾を左右に動かして遊べます☆

アトロキラプトル

立派な脚が特徴の「アトロキラプトル」は、頭を上下に動かして遊ぶことが可能。

「ジュラシック・ワールド」シリーズでは「アトロキラプトル4姉妹」として知られている人気キャラクターです。

ナーストケラトプス

長い牛のような角をもつ「ナーストケラトプス」

頭を上下に動かして遊ぶことができるフィギュアです!

ハッピーセット「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」第2弾

販売期間:2025年3月7日(金)〜3月13日(木)

第2弾では「ステゴサウルス」「プテラノドン」「アロサウルス」「ベックレスピナクス」がラインナップ。

フィギュアと共に付いてくる解説カードで、恐竜や翼竜について学ぶこともできます☆

ステゴサウルス

背中が特徴的で大きな体の「ステゴサウルス」

長い尻尾を左右に動かして遊ぶことができます。

プテラノドン

今回唯一の翼竜として登場する「プテラノドン」

翼を上下に動かせるので、空を飛ぶようなアクションで遊べます☆

アロサウルス

作中では、ブルーの体が特徴的な肉食恐竜として活躍する「アロサウルス」

大きな口を開けた迫力あるフィギュアは、頭を上下に動かして遊ぶことができます。

ベックレスピナクス

アニメ「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」内に登場する架空の恐竜「ベックレスピナクス」

尻尾を左右に動かして遊べます!

スマートフォンで遊べる「ジュラシック・ワールド スマホで恐竜AR」

コンテンツ利用可能期間:2025年2月28日(金)5:00〜12月19日(金)8:59予定

対象:ハッピーセット「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」のおもちゃ

ハッピーセット「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」のおもちゃの箱または付属の解説カードに記載されたQRコードをスマートフォンで読み込むと、スマホ上に3Dの恐竜や翼竜が登場。

食べる、歩く、吠えるの3つの動きを楽しみ、観察することができます。

カードを持っていれば、何度でも遊べます!

各おもちゃで登場する恐竜が異なるので、複数集めて楽しめるのも嬉しいポイントです☆

※おもちゃの箱もしくは付属の解説カードのQR コードを使ってゲームを起動させます

※マクドナルド公式アプリへのログインが必要です。アカウントをお持ちでない方は無料会員登録を行ってから利用してください

恐竜たちの特徴を発見することで「自然科学・生命」を、フィギュアを組み立てることで「図形・空間の認識」を、恐竜・翼竜の生きる世界を想像することで「想像力」の発達を促すことができる、フィギュア&解説カード!

ハッピーセット「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」は、2025年2月28日(金)より約3週間、全国のマクドナルド店舗に登場です。

マッククルーごっこ遊びがパワーアップ!マクドナルド ハッピーセット「なりきりマクドナルド」 マッククルーごっこ遊びがパワーアップ!マクドナルド ハッピーセット「なりきりマクドナルド」 続きを見る

コンドウアキさんの絵本とまぎらわしい動物のミニ図鑑!マクドナルド「ほんのハッピーセット」 コンドウアキさんの絵本とまぎらわしい動物のミニ図鑑!マクドナルド「ほんのハッピーセット」 続きを見る

Jurassic World franchise © Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. Series © DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.

※各おもちゃは、数量限定の為、なくなり次第終了します

※どのおもちゃがもらえるかは、お楽しみです

※転売または再販売その他営利を目的とした購入はしないでください

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 人気の恐竜・翼竜がフィギュアに!マクドナルド ハッピーセット「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」 appeared first on Dtimes.