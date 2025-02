『GUNDAM NEXT FUTURE FINAL in TOKYO』のオープニングセレモニーが21日、東京・新宿住友ビル 三角広場で行われた。オープニングセレモニーでは、大阪・関西万博に出展する民間パビリオン「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」のパビリオン内で体験できる新作映像『GUNDAM:Next Universal Century』発表が発表された。パビリオン内には最大で奥行18メートル、高さ8メートル超の映像が広がり、床面にはソニーの触覚提示技術(ハプティクス)の「Haptic Floor」を設置。Unreal Engine 5を使用した高精細の新作映像で“新たな宇宙世紀”“モビルスーツと共共存する未来”を360度、全身で感じる大迫力の没入体験ができる。

監督を務めたのは辻本貴則氏。大阪府出身で、主な監督作品に『ウルトラマンアーク』(メイン監督/2024年)がある。今年1月に大反響にままテレビシリーズが終了した『ウルトラマンアーク』で飛世ユウマ/ウルトラマンアークを演じた戸塚有輝、石堂シュウを演じた金田昇も出演。辻本監督の勝手知ったる仲間たちが盛り上げることになる。同イベントは24日まで開催される。■『GUNDAM:Next Universal Century』あらすじ2150年。夢洲を訪れたあなたは巨大宇宙ステーション「スタージャブロー」の見学ツアーに参加する。ハロに導かれ軌道エレベーターに搭乗。地上3万6000キロの高みを目指す旅がはじまる。軌道を周回するスタージャブローではさまざまなモビルスーツが、さらに深淵な宇宙へ進出するために活躍していた。そのとき突然、事件が発生する。除去作業中のスペースデスに異変が生じたのだ…!■『GUNDAM:Next Universal Century』キャスト&スタッフ【キャスト】イークス:濱田岳ポー:土屋太鳳グーロウ:戸塚有輝ライズン:金田昇???:武田真治アナウンス:斎藤工【スタッフ】企画・制作:サンライズ原作:矢立肇、富野由悠季監督:辻本貴則脚本・設定考証・特殊設定:森田繁(スタジオぬえ)メカニカルデザイン:大河原邦男、明貴美加、宮本崇マーキングデザイン:カトキハジメ美術設定:岡田有章色彩設計:安部なぎさCGディレクター:熊野祐介CGモデリングディレクター:森田彗斗音楽:Evan Callエンディングテーマ:Uyanga Bold「Dream Beyond Forever」製作:バンダイナムコフィルムワークス