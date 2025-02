【ハッピーセット「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」】第1弾:2月28日~3月6日第2弾:3月7日~3月13日第3弾:3月14日~価格: 490円~520円(税込)

日本マクドナルドは、全国のマクドナルド店舗にて、ハッピーセット「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」を2月28日より期間限定で発売する。ハッピーセットの価格は490円(税込)より。一部店舗では価格が異なる場合がある。各おもちゃは数量限定で、なくなり次第終了となる。

前回販売されたハッピーセット「ポケモンフレンダ」と「ポケピース」に続いて、今月は新たなハッピーセット「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」と「なりきりマクドナルド」が登場する。今回も先月同様に2シリーズ同時展開となっており、第1弾は2月28日から3月6日まで、第2弾は3月7日から3月13日まで展開され、それぞれ各弾4種類の合計8種類が用意されている。また、3月14日からは第3弾として、全種類が登場する予定だ。

弊誌では「ハッピーセット 一足先に遊んでみた!」シリーズとして、ハッピーセットの新作おもちゃをその発表に先駆けて体験し、各おもちゃのフォトレポートをお届けしている。今回もハッピーセット「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」のおもちゃサンプルを一足先に遊ぶことできたので、早速その魅力をお伝えしていきたい。

本稿でご紹介するハッピーセット「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」は、Netflixで配信されているCGアニメの「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」をモチーフにしたおもちゃだ。作品としては、「ジュラシック・ワールド/サバイバル・キャンプ」の続編にあたる作品で、現在2シーズンが配信されている。

シリーズの大元となった「ジュラシック・パーク」といえば、絶滅した恐竜をリアルなCGで再現することで、いきいきとした姿が見られることでも話題となった映画だ。その後、複数の映画や小説なども登場したが、今回の「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」はそのテレビシリーズ版ともいえるタイトルである。

今回ラインナップされているおもちゃにも「ジュラシック・パーク」シリーズらしく、ティラノサウルスやステゴサウルスといった人気の恐竜や翼竜たちが登場する。種類も多く、単純に恐竜のおもちゃとして集めたくなるようなものばかりとなっているところも魅力だ。

今回のおもちゃは箱で提供される。迫力ある恐竜たちのデザインがかっこいい

解説カードが付属した恐竜たちのおもちゃが登場!

今回のハッピーセット「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」では、第1弾と第2弾合わせて合計8種類のおもちゃが展開される。

第1弾では、「ティラノサウルス・レックス」、「アンキロサウルス」、「アトロキラプトル」、「ナーストケラトプス」の4種類がおもちゃとして登場。それに続く第2弾では、「ステゴサウルス」、「プテラノドン」、「アロサウルス」、「ベックレスピナクス」といったおもちゃのラインナップが用意されている。ちなみに今回はおもちゃ袋ではく箱に入れられた形になっており、第1弾が赤色で第2弾は緑色だ。

こちらが第1弾(2月28日~3月6日)のハッピーセット「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」に登場するおもちゃ。写真左から「ティラノサウルス・レックス」、「アンキロサウルス」、「アトロキラプトル」、「ナーストケラトプス」

こちらが第2弾(3月7日~3月13日)のハッピーセット「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」に登場するおもちゃ。写真左から「ステゴサウルス」、「プテラノドン」、「アロサウルス」、「ベックレスピナクス」

こちらが今回のおもちゃ袋ならぬおもちゃ箱。赤色が第1弾、緑色が第2弾だ

日本マクドナルドによると、今回のハッピーセット「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」には「自然科学・生命、図形・空間の認識、想像力」がテーマになったおもちゃが取り揃えられている。恐竜たちのおもちゃで遊ぶことは、自然科学や生命に対する関心を深めてくれるのだ。そうして、こうした恐竜がどのような暮らしをしていたのか考えることは、想像力を高めてくれるのである。

また、今回のおもちゃは最初から完成品になっているわけではなく、あえて4つのパーツを自分で組み立てるような作りになっているところも特徴だ。プラモデルほどの難しさはないものの、それぞれのパーツを組み合わせてどのような仕組みで動かせるのか観察することは、図形や空間の認識を高めてくれるのである。

もちろん、恐竜のおもちゃとしても魅力的だ。特にティラノサウルスやステゴサウルスなど、誰しも知っている恐竜たちは、子どもたちだけではなく大人でもワクワクするような魅力がある。それに加えて解説カードも付属しており、恐竜たちの能力がわかりやすくなっている。

この、付属の解説カードに記載されているQRコードをスマートフォンで読み込むことで、デジタルコンテンツの「ジュラシック・ワールド スマホで恐竜AR」も遊ぶことができる。こちらは、スマホの中で恐竜や翼竜たちがエサを食べたり吠えたりする様子が観察できるというものだ。おもちゃと合わせて遊ぶことで、より恐竜たちへの理解が深まりそうである。

おなじみの恐竜たちもラインナップされている

それぞれのおもちゃには解説カードが付属している

スマホでQRコードを読み込んで遊べる「ジュラシック・ワールド スマホで恐竜AR」

