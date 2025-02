トランプ系シンクタンクの「台湾はもう独立している」というニュアンスで「曖昧戦略」を放棄へ…日米首脳会談でマスコミが無視した米中問題の火種

なかなか実現が叶わなかったトランプー石破会談。それが2月7日(日本時間2月8日)、ついに開かれた。この会談の成果については意見がわかれており、「初めての会談としては上出来」「日本はお土産ばかりで何も得られなかった」と様々だ。そんな中で、2016年にトランプの初当選を予言した国際政治アナリストで早稲田大学招聘研究員の渡瀬裕哉氏はどう見るのか。全3回に渡って解説していく。第2回は台湾についてーー。

共同声明の台湾発言で「ひっかかった点」

石破首相とトランプ大統領の初顔合わせとなった日米首脳会談であったが、その共同声明の一部で「台湾」に関して触れる部分があった。筆者は同声明において気になる箇所があり若干の引っ掛かりを覚えた。

具体的には2025年2月7日日米首脳共同声明の中で「台湾」に言及した部分は下記の通りだ。

「両首脳は、国際社会の安全と繁栄に不可欠な要素である台湾海峡の平和と安定を維持することの重要性を強調した。両首脳は、両岸問題の平和的解決を促し、力又は威圧によるあらゆる一方的な現状変更の試みに反対した。また、両首脳は、国際機関への台湾の意味ある参加への支持を表明した。」

このうち、台湾海峡の平和と安定、両岸関係の平和的解決、一方的な現状変更の試みへの反対、は従来までの日米首脳会談でも頻繁に言及されてきたものだ。一方、国際機関への台湾の意味ある参加への支持、は必ずしも日米共同声明としては従来は強調されてこなかった内容であるように思う。

トランプ政権の台湾政策に関する意志を暗に表す

今回、外務省は日米首脳会談のHP上の要旨では「両首脳は、国際機関への台湾の意味ある参加への支持を表明した」を抜いて声明内容を紹介している。もちろん同じHP上で公開されている声明全文には同内容は明記されているので、彼らは意図的にその内容を除いたわけではないと弁明するかもしれない。しかし、筆者はこの部分はトランプ政権の台湾政策に関する意志を暗に表す重要な内容ではないかと感じている。

実は、第二次トランプ政権の外交安全保障政策は事前に大まかな方針が、トランプ系のシンクタンクであるAmerica First Policy Institute(アメリカ第一主義研究所、AFPI)によって「An America First Approach to U.S. National Security」という文書で公表されている。

文書に記された「台湾の独立を守る」という言葉

もちろん、同文書の通りに、そのままトランプ政権の政策が実行されるとは断言できないが、AFPIはトランプ政権の閣僚に多くのメンバーを送り込んでおり、同文書が第二次トランプ政権を理解する上で必読の文書であることは議論の余地はないだろう。

具体的には、同文書中には、中国による悪影響を断ち切る方法として、「台湾の独立を守る」と言及されている項目がある。そこには中国共産党の脅威にさらされている民主主義国である台湾の重要性が指摘されており、台湾の自由主義社会と世界経済への統合が求められている。さらに、台湾関係法下での台湾の自主防衛力強化や武器供与の制約解除、そして中国共産党の脅威から自らを守るために必要な訓練へのコミットメントが確認されている。

つまり、この文書に記された「自由主義社会と世界経済への統合」の箇所が、今回の日米首脳会談における「国際機関への台湾の意味ある参加」という形に落とし込まれていると言えよう。

台湾は既に「独立」しているというニュアンス

もちろん、米国は共和党・民主党問わず台湾に対するコミットメントを継続し続けており、台湾の国際機関への参加に対する支持を繰り返し表明してきたことは事実だ。実際、直近でも、台湾のICAO(国際民間機関)等への参加を巡って、米国が支持したことで中国との激しい鍔迫り合いを行われた経緯もある。そのため、米国が台湾の国際機関への参加の試みに対する支援を述べること自体に驚きはない。

ただし、そのような内容が最近の日米首脳会談では具体的に言及されることは無かった。今回の第二次トランプ政権発足直後の日米首脳会談であえて同内容が言及されたことは非常に興味深いことだ。

前述のAFPIの「An America First Approach to U.S. National Security」では、台湾に関する従来までの「曖昧戦略」についても言及されていたものの、その内容は台湾のIndependent(独立)を守るという文脈で書かれている。つまり、その文書の書きぶりからは台湾は既に「独立」している、と認識しているニュアンスが読み取れる。これは従来までの曖昧戦略とは異なるものだ。実際、筆者が1月下旬に米国で幾つかのシンクタンクを訪ねた際、曖昧戦略に関する見解に関して現在の共和党関係者内で意見が割れていることも確認した。

従来よりも台湾政策を政治的な道具として活用

したがって、第二次トランプ政権を支えるシンクタンクであるAFPIは、従来まで米国が取ってきた「曖昧戦略」に懐疑的な見方を持っていると受け止めることもできる。そして、上述の日米首脳会談における台湾政策に関するニュアンスの付加と併せて考えると、同声明中に米国の台湾政策に関する姿勢の変化を示す兆候が表れたとみることもできる。

つまり、第二次トランプ政権内では、今後本格化していく対中交渉の中で、従来よりも台湾政策を政治的な道具として活用しつつ、対中圧力を強化していく可能性があるということだ。

その際、現在の中国は不動産市況を始めとして自国経済が激しく痛んでいるため、習近平政権が国民からの批判の矛先を逸らすために、米国の台湾政策の動きに対して過剰な反応を示すことが懸念される。したがって、台湾の民主主義を維持することは重要であるものの、中国からのリアクションに毅然と対応できる準備は必要である。

今後、米国自らがWHOなどの様々な国政機関から撤退を表明する中、どのように台湾の国際機関への参加を支援していくかは不明だが、台湾の地位を巡る米中の外交的なコンフリクトが高まることも十分に想定しておくことが重要だ。