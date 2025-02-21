¿ÀÆàÀî¡¦ÂçÏÂ»Ô¡¡ÊÝ°é»ÜÀß¤Î±àÄ¹¤¬±à»ù¤òµÕ¤µÄß¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤äË½¸À¤«¡¡»°¸¶¤¸¤å¤ó»ÒÂç¿Ã¡ÖÀ¿¤Ë°ä´¸¡¡Å¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¿ÀÆàÀî¸©ÂçÏÂ»Ô¤Ë¤¢¤ëÊÝ°é»ÜÀß¤Î±àÄ¹¤¬±à»ù¤òµÕ¤µÄß¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤äË½¸À¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÌäÂê¤Ç¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤ò½ê´É¤¹¤ë»°¸¶¤¸¤å¤ó»ÒÂç¿Ã¤Ï¡¢¡ÖÀ¿¤Ë°ä´¸¤ÇÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
»°¸¶¤¸¤å¤ó»Ò ¤³¤É¤âÀ¯ºöÃ´ÅöÂç¿Ã
¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö°Æ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤³¤ì¤ÏÀ¿¤Ë°ä´¸¡×
¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢ÂçÏÂ»Ô¤Ë¤¢¤ë0ºÐ»ù¤«¤é2ºÐ»ù¤Þ¤Ç¤¬ÄÌ¤¦Ç§²Ä¤ÎÊÝ°é»ÜÀß¤ÇÅö»þ¤Î½÷À±àÄ¹¤¬µîÇ¯11·î¤ËÂà¿¦¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î±à»ù¤ËÂÐ¤·¡¢µÕ¤µ¤Å¤ê¤äÂ½³¤ê¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤äË½¸À¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¡¢JNN¤¬Êó¤¸¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»Ô¤Ï¡¢±à¤«¤éÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÎ©¤ÁÆþ¤êÄ´ºº¤ò¤»¤º¡¢µÔÂÔ¤ËÅö¤¿¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»°¸¶¤¸¤å¤ó»Ò ¤³¤É¤âÀ¯ºöÃ´ÅöÂç¿Ã
¡ÖÉ¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤ÏÆÃÊÌ»ØÆ³´Æºº¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£í´í°¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¡¢²þ¤á¤Æ¡ÊºòÇ¯Ëö¡Ë¼þÃÎ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ÂçÏÂ»Ô¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
ÂçÏÂ»Ô¤Ï¤¤Î¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÉÔÅ¬ÀÚÊÝ°é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£