『龍が如く』のキャラクター「真島吾朗」のグッズが当たる、セガ ラッキーくじが登場。

7等級プラスラストラッキー賞で構成され、最後のくじを引くともらえるラストラッキー賞には、オリジナル音声が楽しめる豪華AR演出も付いています!

セガ ラッキーくじ『龍が如く』真島吾朗HISTORY

発売日:2025年2月21日(金)

価格:1回770円(税込)

販売店舗:ローソン ※賞品が店舗からなくなり次第終了

「セガ ラッキーくじ『龍が如く』真島吾朗HISTORY」がローソン限定で登場。

7等級に加え、くじの最後の1枚を引くともらえる“ラストラッキー賞”で構成される、ハズレ無しのくじが楽しめます☆

セガのアクションアドベンチャーゲーム『龍が如く』シリーズに登場する人気キャラクター「嶋野の狂犬」こと「真島吾朗」の歴史や生き様を表現した限定グッズがたっぷり。

セガ ラッキーくじだけの賞品が当り、メインビジュアルは各年代の「真島吾朗」を描いた、描き下ろしイラストです。

戦いに赴く、クールな「真島吾朗」の姿は必見。

ラストラッキー賞の賞品はスマートフォンアプリでAR演出が楽しめる特別仕様となっており、ここでしか聞けないオリジナル音声が楽しめます!

S賞:寝そべり デカッ!ぬいぐるみ

サイズ:全長約50cm

S賞の賞品「寝そべり デカッ!ぬいぐるみ」は、名前の通り全長約50センチのビッグサイズ。

デフォルメデザインの「真島吾朗」の生き生きした表情もポイントです☆

A賞:描き下ろしアートボード

種類:全3種

サイズ:台紙 B3、ポスター A3

B3サイズの台紙に、A3サイズのポスターを組み合せたアートボードは、描き下ろしアートをじっくり鑑賞できるグッズ。

いろいろな「真島吾朗」の姿が堪能できます。

B賞:BIGアクリルスタンド

種類:全3種

サイズ:全長約10×25cm以内

ボリュームあるサイズで表現した「真島吾朗」を好きなところに飾れる「BIGアクリルスタンド」はB賞の小人に登場。

台座には街の背景などをあしらい、作品の世界観を表わしています!

C賞:どこでも真島ぬいマスコット

種類:全6種 ※種類は選べません

サイズ:全長約10cm

連れ歩きしやすいサイズで展開される「真島吾朗」のぬいぐるみマスコット

ユニークなコスチュームを着た全6種類がラインナップされています。

D賞:フィルム風アクリルチャーム

種類:全7種 ※種類は選べません

サイズ:全長約5×5cm

D賞には、レトロなフィルム風デザインのアクリルチャーム。

「真島吾朗」の登場シーンが使われた、作品を振り返れるグッズです!

E賞:クリアファイル+ステッカーセット

種類:全6種

サイズ:クリアファイル A4、ステッカー 全長約5.5×7.4cm

同じデザインのクリアファイルとステッカーがセットになったグッズは、E賞に登場。

大胆なカラーリングや迫力ある構図が目を引きます☆

F賞:コレクション缶バッジ

種類:全13種 ※種類は選べません

サイズ:全長約7.5×7.5cm

F賞の「コレクション缶バッジ」は、クールな姿やユニークなコスチュームなど、さまざまな「真島吾朗」が登場。

コレクションしたくなる、全13種類のラインナップになっています。

ラストラッキー賞:メモリアルアート

サイズ:台紙 B3、ポスター A3

最後のくじを引くともらえるラストラッキー賞は、描き下ろしイラストを使った「メモリアルアート」を用意。

さらに、スマートフォンアプリでAR演出が楽しめる特別仕様です!

ここでしか聴けない「真島吾朗」のオリジナル音声もあり、豪華なグッズが当たります。

ダブルラッキー賞

当選数:20名

セガ ラッキーくじ『龍が如く』真島吾朗HISTORYには、くじ券についているコードから応募できる、ダブルラッキー賞”も用意。

抽選で20名に、C賞の「どこでも真島ぬいマスコット」をプレゼントします☆

7等級+ラストワン賞にダブルラッキー賞も用意した、「真島吾朗」のグッズが当たるハズレ無しのくじ。

セガ ラッキーくじ『龍が如く』真島吾朗HISTORYは、2025年2月21日よりローソンにて順次発売です!

©SEGA

