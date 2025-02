豊富なラインナップが魅力のベルメゾンが、ねこの形をした食パン「ねこねこ食パン」とコラボレーション。

SNSで話題の「ねこねこ食パン」をデザインに取り入れた、キッズTシャツとタオルハンカチをベルメゾンネットにて販売されています☆

ベルメゾン「ねこねこ食パン」コラボウェア

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」、公式オンラインストア「オールハーツモール」

千趣会が展開する通販事業「ベルメゾン」が、全国にベーカリー&パティスリーを展開するオールハーツ・カンパニーの「ねこねこ」とコラボレーション。

人気メニュー「ねこねこ食パン」をモチーフにした、キッズTシャツ5種とタオルハンカチの計6種が販売されています!

日々のあらゆる”食“のシーンをねこのかわいさで彩り、ワクワクや癒やしを届けるブランド「ねこねこ」 の人気メニュー「ねこねこ食パン」

水を一切使用せずミルク100%のみ、国産小麦粉を使用するなど、材料を厳選して作られています。

その見た目のユニークさで「SNS映えする」と人気を集めているブランドです。

今回、ベルメゾンが展開するコラボグッズにも、「ねこねこ食パン」のねこをモチーフにしたデザインが採用されています。

袖丈の異なる5種類のキッズTシャツは、それぞれ6サイズを展開。

グッズ化にあたり食パンの触り心地を表現し、子どもが楽しめるよう、生地の素材選びにこだわっています。

表情豊かなねこのお顔部分は、ベルメゾンオリジナルのデザインです。

さらに、ねこの形をした「パイルハンカチ」も展開し、大人も使えるグッズも用意されています。

【ねこねこ食パン】サガラ刺繍半袖Tシャツ

価格:1,980円〜2,200円(税込)

カラー:2色(アイボリー、ベージュ)

サイズ:6サイズ(100、110、120、130、140、150)

100〜150までの6サイズで展開するキッズTシャツ。

「ねこねこ食パン」のモチーフ部分は、立体感やもこもこの風合いが出せる「サガラ刺繍」を使い、食パンのふわふわ感が再現されています☆

ふっくらした刺繍がアクセントになっており、食パンをイメージしたカラーも美味しそう。

伸縮性があり、柔らかな肌触りの天竺素材で、普段着にも使いやすいコラボウェアです!

【ねこねこ食パン】プリント長袖Tシャツ

価格:1,980円〜2,200円(税込)

カラー:2色(ホワイト杢(FLAVOR)、ペールブルー(ねこねこ食パンとねこ))

サイズ:6サイズ(100、110、120、130、140、150)

まだ肌寒い時期や重ね着にも使いやすい、プリント長袖Tシャツ。

袖口はリブ仕様になっており、腕まくりがしやすいデザインです。

「ねこねこ食パン」のかわいいプリントデザインは目を引くこと間違いなし☆

合わせやすい、落ち着いたカラーリングになっています。

【ねこねこ食パン】プリント半袖Tシャツ

価格:1,980円〜2,200円(税込)

カラー:2色(グレージュ(MIKENEKO)、オフホワイト(ねこねこ食パンとねこねこ))

サイズ: 6サイズ(100、110、120、130、140、150)

半袖タイプのプリントTシャツ。

「ねこねこ食パン」のかわいくて優しい世界観が半袖Tシャツに落とし込まれています。

肩のラインをやや落としたシルエットにしているのもデザインのポイント。

グレージュとオフホワイトの2色展開で、いろんなボトムに合わせやすいコラボウェアです!

【ねこねこ食パン】ポシェット風半袖Tシャツ

価格:1,980円〜2,200円(税込)

カラー:2色(ぺールピンク、ペールブルー)

サイズ:6サイズ(100、110、120、130、140、150)

「ねこねこ食パン」のポシェットを下げているような、ユニークなデザインの半袖Tシャツ。

ポシェット風に仕上げたモチーフ部分は、ポケットとして利用可能です。

ふっくらしたパイル生地を使うことで、食パンのような軟らかさを表現。

袖部分はふんわりとしたシルエットで、かわいらしく仕上げられています☆

【ねこねこ食パン】プリント七分袖Tシャツ

価格:1,980円〜2,200円(税込)

カラー:2色(オフホワイト(FLAVOR)、ライトミント(PLAINとMIKENEKO))

サイズ:6サイズ(100、110、120、130、140、150)

短めの袖丈で手元が汚れにくい、プリント七分袖Tシャツ。

「ねこねこ食パン」のデザインをフロントにあしらった、愛らしいデザインです!

男女問わず着られるカラーで、体格に合わせて選べる6サイズ展開。

キュートな「ねこねこ食パン」のデザインを、お子さんの普段着に取り入れられます☆

【ねこねこ食パン】パイルハンカチ

価格:590円(税込)

サイズ:約23×22.5cm

起毛したパイル素材が、まるで食パンのようなハンカチ。

「ねこねこ食パン」の形を再現し、刺繍のアクセントもポイントです。

パイピングの配色は、パンの耳をイメージ。

手触り良く使えて、名前の書けるスペースも着いています☆

年齢問わず使えて、大人も楽しくなるコラボグッズです。

話題の「ねこねこ食パン」をモチーフにした、キッズTシャツとタオルハンカチ。

ベルメゾンの「ねこねこ食パン」コラボウェアは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」、公式オンラインストア「オールハーツモール」、公式オンラインストア「オールハーツモール」にて販売中です!

犬モチーフがかわいいお菓子デザインの日用雑貨!ベルメゾン「メゾン・テリア」コラボグッズ 犬モチーフがかわいいお菓子デザインの日用雑貨!ベルメゾン「メゾン・テリア」コラボグッズ 続きを見る

チェイス・マーシャル・ラブルたちの長袖シャツやパジャマ!ベルメゾン『パウ・パトロール』コラボウェア チェイス・マーシャル・ラブルたちの長袖シャツやパジャマ!ベルメゾン『パウ・パトロール』コラボウェア 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 袖丈違いのTシャツ5種と大人も使えるパイルハンカチ!ベルメゾン「ねこねこ食パン」コラボウェア appeared first on Dtimes.