富士急ハイランドの屋外スケートリンク「SEIKO-OVAL(セイコオーバル)」は、2025年2月24日で今シーズンの営業を終了!

最終日限定で、スペシャル氷上イベントが開催されます☆

富士急ハイランド 屋外スケートリンク「SEIKO-OVAL(セイコオーバル)」最終営業日「氷上イベント」

参加料:無料

※イベント参加でスケート滑走料・貸し靴代も無料になります

日時:2025年2月24日(月・祝)9:00〜17:00

※12:30〜13:00は、製氷作業のため滑走不可

場所:屋外スケートリンク「SEIKO-OVAL」

往復バス:富士急ハイランド園内FUJIYAMA下から、スケートリンクまでの無料往復バスを特別運行

<運行時間>10:00〜12:00/13:00〜17:00 約15分間隔で発着

特設ページ:https://www.fujiq.jp/attraction/skate_seiko_oval.html#1

富士急ハイランドの屋外スケートリンク「SEIKO-OVAL(セイコオーバル)」は、2025年2月24日(月・祝)で今季の営業が終了。

そのため、来場者への感謝を込めて、営業最終日には1日限定の「氷上イベント」が開催されます!

このイベントでは、競技用スケートリンクとしても使用される全周400mの広大なリンクを使用し、カーリングとアイスホッケーのミニゲームが体験できます。

通常営業時はプレイすることができない氷上スポーツを一日限定で特別に解禁!

氷上スポーツを体験し、その魅力を楽しむことができます。

また、イベント参加者は、もれなく滑走料と貸し靴代が無料!

さらに来場特典として手袋もプレゼントしてもらえます☆

なお、イベント当日は富士急ハイランド園内からスケートリンクまでの無料往復バスが特別運行。

園内からも気軽に移動可能なほか、駐車場料金は120分間無料です。

氷上スポーツが一日限定で楽しめる!

氷上イベントでは、通常営業時はプレイすることができない氷上スポーツ「カーリング」と「アイスホッケー」が体験可能です。

カーリングは「カーリングボウリング」として、氷上に並べられたボウリングのピンに向かって、ストーンを投げます。

「アイスホッケー」は、スティックを振って、ゴールにパックをシュート!

ゴールネットを揺らす、気持ちいい爽快感が味わえます☆

富士急ハイランドの屋外スケートリンクの今季営業最終日に、お得で楽しいイベントを開催!

屋外スケートリンク「SEIKO-OVAL(セイコオーバル)」最終営業日「氷上イベント」は、2025年2月24日(月・祝)に開催です。

