都市型フェス『CENTRAL』より『Echoes Baa』にKAFUNÉ、syudouの出演決定！MAISONdes参加アーティストも一挙公開

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■MAISONdesの参加アーティストとして、asmi、アユニ・Dら計11組が発表！

4月4日～6日に初開催される、新しい都市型フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025』の追加アーティストが発表された。

『CENTRAL』は、横浜の4会場を（Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場、KT Zepp Yokohama、臨港パーク）を舞台に、横浜全体を巨大なフェス空間にするイベントで、これまでにCreepy Nuts、乃木坂46、YOASOBIなどの出演が発表されている。

今回、4月5日に横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場で開催される『Echoes Baa』にはsyudou（from syudou商店）、KAFUNE（「E」は、アキュートアクセントありが正式表記）があらたに出演決定。

さらに、同日開催の『Echoes Baa』に出演するMAISONdesの参加アーティストとして、asmi、アユニ・D、花譜、KAFUNE、水槽、すりぃ、ツミキ、みきまりあ、『ユイカ』、りりあ。、れんの計11組が発表された。

2月21日10時より、チケットのオフィシャル2次先行受付がスタート。会場別の各日チケット、日ごとの全会場周遊チケット（「ALL VENUE PASS」）が販売される。



【アーティストラインナップ】 ※五十音順

CENTRAL STAGE＠Kアリーナ横浜

4月4日：乃木坂46 / 緑黄色社会 ※乃木坂46は20名前後のメンバーでの出演を予定

4月5日：キタニタツヤ / 結束バンド / 角野隼斗

4月6日：Awich / Creepy Nuts …and more!

Echoes Baa＠横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場

4月5日：KAFUNE / syudou（from syudou商店） / NOMELON NOLEMON / MAISONdes / YOASOBI …and more!

＜MAISONdesにて出演するゲストアクト一覧＞

asmi、アユニ・D、花譜、KAFUNE、水槽、すりぃ、ツミキ、みきまりあ、『ユイカ』、りりあ。、れん

4月6日：Aooo / YOASOBI / Special Guest：FRUITS ZIPPER （from ASOBISYSTEM）…and more!

KT Zepp Yokohama

4月5日： [VIVAL] ヰ世界情緒 / ClariS / 七海うらら / HIMEHINA / Reol

4月6日：[NEW GENE FEST] 秋山黄色 / CLAN QUEEN / Cody・Lee(李) / Conton Candy / 離婚伝説

Zepp New Taipei

4月19日：新しい学校のリーダーズ / キタニタツヤ / 櫻坂46

Zepp Kuala Lumpur

4月26日：新しい学校のリーダーズ / キタニタツヤ / Creepy Nuts

イベント情報

『Echoes Baa』

04/05（土）神奈川・横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場

04/06（日）神奈川・横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025 in Taipei』

04/19（土） 台北・Zepp New Taipei

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025 in Kuala Lumpur』

04/26日（土） クアラルンプール・Zepp Kuala Lumpur

『Echoes Baa』チケット情報はこちら

https://central-fest.com/tickets/

『Echoes Baa』詳細はこちら

https://central-fest.com/echoesbaa/

Echoes OFFICIAL SITE

https://echoes-label.com

『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025』公式サイト

https://central-fest.com/