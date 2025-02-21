都市型フェス『CENTRAL』より『Echoes Baa』にKAFUNÉ、syudouの出演決定！MAISONdes参加アーティストも一挙公開
■MAISONdesの参加アーティストとして、asmi、アユニ・Dら計11組が発表！
4月4日～6日に初開催される、新しい都市型フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025』の追加アーティストが発表された。
『CENTRAL』は、横浜の4会場を（Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場、KT Zepp Yokohama、臨港パーク）を舞台に、横浜全体を巨大なフェス空間にするイベントで、これまでにCreepy Nuts、乃木坂46、YOASOBIなどの出演が発表されている。
今回、4月5日に横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場で開催される『Echoes Baa』にはsyudou（from syudou商店）、KAFUNE（「E」は、アキュートアクセントありが正式表記）があらたに出演決定。
さらに、同日開催の『Echoes Baa』に出演するMAISONdesの参加アーティストとして、asmi、アユニ・D、花譜、KAFUNE、水槽、すりぃ、ツミキ、みきまりあ、『ユイカ』、りりあ。、れんの計11組が発表された。
2月21日10時より、チケットのオフィシャル2次先行受付がスタート。会場別の各日チケット、日ごとの全会場周遊チケット（「ALL VENUE PASS」）が販売される。
【アーティストラインナップ】 ※五十音順
CENTRAL STAGE＠Kアリーナ横浜
4月4日：乃木坂46 / 緑黄色社会 ※乃木坂46は20名前後のメンバーでの出演を予定
4月5日：キタニタツヤ / 結束バンド / 角野隼斗
4月6日：Awich / Creepy Nuts …and more!
Echoes Baa＠横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場
4月5日：KAFUNE / syudou（from syudou商店） / NOMELON NOLEMON / MAISONdes / YOASOBI …and more!
＜MAISONdesにて出演するゲストアクト一覧＞
asmi、アユニ・D、花譜、KAFUNE、水槽、すりぃ、ツミキ、みきまりあ、『ユイカ』、りりあ。、れん
4月6日：Aooo / YOASOBI / Special Guest：FRUITS ZIPPER （from ASOBISYSTEM）…and more!
KT Zepp Yokohama
4月5日： [VIVAL] ヰ世界情緒 / ClariS / 七海うらら / HIMEHINA / Reol
4月6日：[NEW GENE FEST] 秋山黄色 / CLAN QUEEN / Cody・Lee(李) / Conton Candy / 離婚伝説
Zepp New Taipei
4月19日：新しい学校のリーダーズ / キタニタツヤ / 櫻坂46
Zepp Kuala Lumpur
4月26日：新しい学校のリーダーズ / キタニタツヤ / Creepy Nuts
イベント情報
『Echoes Baa』
04/05（土）神奈川・横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場
04/06（日）神奈川・横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場
『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025 in Taipei』
04/19（土） 台北・Zepp New Taipei
『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025 in Kuala Lumpur』
04/26日（土） クアラルンプール・Zepp Kuala Lumpur
『Echoes Baa』チケット情報はこちら
https://central-fest.com/tickets/
『Echoes Baa』詳細はこちら
https://central-fest.com/echoesbaa/
Echoes OFFICIAL SITE
https://echoes-label.com
『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025』公式サイト
https://central-fest.com/