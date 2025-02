宝島社が、ディズニーの新しいライフスタイルコンセプト『日常に魔法を』テーマに、最新の「ミッキーマウス」グッズが揃う初のライフスタイルブック『Disney LIFESTYLE BOOK』を発売。

『日常に魔法を』をコンセプトに「ミッキーマウス」をテーマにした「SARIGENA」「PLAYFUL」「TREND-VINTAGE LIKE-」の3軸から、大人の暮らしにぴったりなワクワクする約50ブランド・全230種のグッズを紹介しています☆

宝島社『Disney LIFESTYLE BOOK(ディズニー ライフスタイルブック)』

価格:各3,949円(税込)

発売日:2025年2月21日(金)

種類:書店版2種・限定版2種の全4種

販売店舗:

〈書店版〉 全国の書店、Amazon、宝島チャンネル

〈限定版〉 セブンネットショッピング、セブンーイレブン一部店舗、宝島チャンネル

「子どもの頃から大好きだったミッキーを、大人になってもその時のライフスタイルや気分に合わせて自由に取り入れてもらいたい」という想いから生まれた、ディズニーの新しいライフスタイルコンセプト『日常に魔法を』

2024年に誕生したコンセプトである、日常にさりげなくディズニーを取り入れられるようにデザインされた『さりげなミッキー』からさらにパワーアップし、普段の生活に取り入れやすく、気分を盛り上げるようなデザインをめざしたコンセプトに生まれ変わります。

『日常に魔法を』のコンセプトは、大人の暮らしに自然に取り入れられるミニマルなミッキーの「SARIGENA」、毎日がワクワク楽しくなるような「PLAYFUL」、旬のヴィンテージスタイルでファッショナブルな「TREND-VINTAGE LIKE-」の3つ。

大人かわいいグッズやトレンドのテイストを入れたグッズなど、大人になってもそのグッズをもつだけで毎日がワクワク楽しくなるようなラインナップをめざしています。

左:書店版1・右:限定版1

今回宝島社から発売される『Disney LIFESTYLE BOOK』は、新しいライフスタイルコンセプト『日常に魔法を』テーマに、最新の「ミッキーマウス」グッズが揃う初のライフスタイルブック。

左:書店版2・右:限定版2

「SARIGENA」「PLAYFUL」「TREND-VINTAGE LIKE-」をテーマに、大人の暮らしにぴったりなワクワクする約50ブランド・全230種のグッズを紹介します。

『Disney LIFESTYLE BOOK』には、女優・モデルの高橋愛さんが登場し、ディズニーとの思い出や、日常生活の中でディズニーのキャラクターをモチーフにしたアイテムを取り入れる工夫などを紹介。

おしゃれな高橋愛さんが紹介する、各コンセプトのディズニーアイテムにも注目です。

齊藤早紀さん

また、発売を記念して、人気ファッションプロデューサー齊藤早紀さんがプロデュースするアパレルブランド「Darich(ダーリッチ)」のグッズを付属。

トートバッグやポーチなど全4種のスペシャルグッズが4種類のムック本それぞれに1種類ずつ付きます。

高橋愛さんがインタビューで語った「にちまほ」の魅力とディズニーの世界観の一部を紹介

生活用品にも沢山のディズニーのキャラクターをモチーフにしたアイテムをとりいれている高橋愛さんは、

さりげない日常で、ちょっと背中を押してくれる存在。

とコメント。

さらに日常が華やぐ「SARIGENA」「PLAYFUL」「VINTAGE」の取り入れ方として次のように語っています。

私が普段、好きなのはvintageかなと思っています。

どんなシーンにもフィットしますよね。

Sarigenaだったら、今回、撮影の中で見たカーテンや壁紙、パジャマなんかで取り入れるのもいいなと思いました。

そばにディズニーフレンズたちがいるのを感じられるだけで、日常がすごく華やぐ感じがいいなって。

Playfulは得意分野。

バンバーンとカラフルで大胆に取り入れるのが私は好きなので(笑)。

フルフルで活躍しています(笑)

なお、インタビュー内容は、『日常に魔法を』公式サイト内特設サイトでご確認できます。

また、ライフスタイルブック内でもディズニーの魅力や気になったアイテムについてコメントされています。

日常に寄り添うグッズラインナップ

『日常に魔法を』をコンセプトにした、日常に寄り添うグッズも続々登場。

「SARIGENA」「PLAYFUL」「TREND-VINTAGE LIKE-」をテーマにしたグッズの一部を紹介していきます。

「SARIGENA」抗菌ふわっと弁当箱

価格:1,760円(税込)

大人の暮らしに自然に取り入れられる、ミニマルな「SARIGENA」をテーマにしたお弁当箱。

蓋の部分に様々なポーズの「ミッキーマウス」がプリントされています。

「PLAYFUL」ディズニーキャラクター、ピクサーキャラクター/AirPods Pro(第2世代)/AirPods Pro 対応 シリコンケース

価格:2,948円(税込)

毎日がワクワク楽しくなるような「PLAYFUL」をテーマにした、AirPods Pro(第2世代),、irPods Proの充電ケースを保護するシリコーン製のカバー。

カラビナやボールチェーンを取り付けられるアクセサリーホール付きです。

「TREND-VINTAGE LIKE-」DISNEY コンパクトブレンダー

価格:8,250円(税込)

旬のヴィンテージスタイルでファッショナブルな「TREND-VINTAGE LIKE-」をコンセプトにしたコンパクトブレンダー。

クラシックなアメリカンダイナーを感じさせるカラーと、さりげない「ミッキーマウス」のアートがアクセントになっています。

『日常に魔法を』テーマに、最新の「ミッキーマウス」グッズが揃う初のライフスタイルブック。

宝島社の『Disney LIFESTYLE BOOK(ディズニー ライフスタイルブック)』は、2025年2月21日より販売開始です☆

