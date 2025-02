2月20日、浜崎あゆみがInstagramを更新した。

【写真】お茶目な表情の舌ペロSHOTも公開

浜崎は、自身のInstagramアカウントにて、「No title… you know what I mean」とコメントすると、落ち着いたダークカラーの髪を巻いた、大きな目が印象的なアップショットや、舌をペロリと出した自撮り写真を公開。

この投稿に対して、ファンからは、「髪色最高」「大人ギャルい感じがめちゃくちゃ可愛い」「お人形さんみたい」「可愛すぎてびっくり」「圧倒的美人」「綺麗すぎてため息」「年々 美しさ増してる」といった絶賛の声が寄せられている。

精力的にライブを開催しており、昨年はカウントダウンコンサートのほか、16年ぶりのアジアツアーも行った浜崎。同ツアーは浜崎のデビュー日である4月8日のLaLaアリーナ TOKYO-BAY公演から、『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A(ロゴ) I am ayu -ep.-』として再開予定だ。

画像出典:浜崎あゆみオフィシャルInstagramより