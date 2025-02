『KCON JAPAN 2025』出演アーティスト第1弾発表！ JO1、TAEMIN、ME:I、ZEROBASEONEら8組

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『イカゲーム シーズン2』出演でグローバルな注目を集めるJOYURIも出演決定!

『KCON JAPAN 2025』が、5月9日~11日に千葉・幕張メッセにて開催。このたびアーティストラインナップ第1弾が発表された。

まず、20ヵ国29都市を網羅するワールドツアーを通じて卓越したソロアーティストとしての魅力を発揮したTAEMINの出演が確定。前回の『KCON LA 2024』で見せた圧倒的な存在感を今回のKCONでも披露する。

グローバルステージで特出した地位を示しているボーイズグループもラインナップ。初の単独ツアーの成功とともに、韓国のApple Musicで1ヵ月以上チャート1位を記録しているBOYNEXTDOOR、日本で単独ライブツアーを成功裏に終え、2枚目のミニアルバム発売を予定し、日本での活動に拍車をかけているCRAVITY、 世界6都市をまわる初のワールドツアーを皮切りに世界的に活躍しているJO1、最近発売された日本1st EPでオリコン、Billboard JAPANを含むチャートで1位を独占するなど、日本と韓国の両国で興行成績を上げている実力派グループZEROBASEONEなどが出演する。

『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』を通じてデビューし、同年各種新人賞受賞はもちろん、紅白歌合戦に出演したME:Iをはじめ、初のファンコンツアーを通じて堅固なチームワークと実力をグローバルファンに披露したガールズグループKep1erなどのラインナップも目を引く。

また、『イカゲーム シーズン2』に出演し、グローバルで爆発的な注目を浴び、俳優兼歌手として活躍する多才なマルチタレントJOYURIも出演決定。この他、さらに多くのアーティストラインナップが後日公開される予定だ。

■『KCON JAPAN 2025』とは

日本で開催されたKCONの中で最も多くの観客動員数を記録した幕張メッセに、さらにパワーアップした内容で戻ってくる『KCON JAPAN 2025』。

2025年のKCONは「KLOVER’S CLUB FAIR」をテーマに、K-POPと韓国文化を愛する世界中のファン(K-Lover)が、様々なブースを巡って、自分の好みや興味に合わせて自由にイベントを楽しめるよう準備。予測不可能な楽しさと幸福を観客にプレゼントするという意味が込められている。

KCONの最初のアジア拠点である日本で、さらに新しく生まれ変わった姿で帰ってくる『KCON JAPAN 2025』は、キャンパス内で様々な部活を紹介する「CLUB FAIR」をテーマに、空間構成とプログラムを大幅に強化。

従来のコンベンションブースの形態から脱却し、活気あるフェスの雰囲気で彩られる「FESTIVAL GROUNDS」から、あらたに披露される「X STAGE」「ARTIST STAGE」などさらに進化したステージまで、ファンとアーティストの交流を最大化するファンダムプログラムとステージ演出を中心に、観客はKCONでしか体験できない「ラッキー」な楽しさを感じることができる。

2012年にアメリカ・アーバインを皮切りに世界各地で開催されてきたCJ ENMのKCON。音楽コンテンツを中心に文化全般を網羅するフェスティバルモデルを提示し、韓流の普及に先駆的な役割を果たしてきた。アジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14地域で開催されてきたKCONのオフライン累積観客数はおおよそ199万人余りに達する。

イベント情報

『KCON JAPAN 2025』

05/09(金) 千葉・幕張メッセ

05/10(土) 千葉・幕張メッセ

05/11(日) 千葉・幕張メッセ

