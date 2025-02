スターバックスに「抹茶と桜わらびもち フラペチーノ(R)」と「ほうじ茶 & クラシックティー ラテ 桜わらびもち入り」が登場!

和素材の出会いを楽しむ2つのビバレッジが、2025年2月28日(金)より期間限定で発売されます。

スターバックス「抹茶と桜わらびもち フラペチーノ」

販売店舗:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

販売期間:2025年2月28日(金)〜2025年3月11日(火)

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がございます。

スターバックス コーヒー ジャパンは、SAKURAプロモーション第二弾として、「抹茶と桜わらびもち フラペチーノ(R)」と「ほうじ茶 & クラシックティー ラテ 桜わらびもち入り」を、2025年2月28日(金)より全国のスターバックス店舗(一部を除く)で販売!

2025年のSAKURAプロモーションのテーマは、「Timeless Japanese Beauty」

いつの時代も人々を魅了する桜の普遍的な美しさに立ち返り、見た目や香り、味わいからも奥ゆかしく儚い春の気配を感じられるビバレッジをお届けしています。

第二弾では、和素材の出会いが繊細で美しい日本の春を思い起こさせる2つのアイテムが誕生☆

抹茶と桜わらびもち フラペチーノ(R)

Tallサイズのみ

<お持ち帰りの場合> 678円 <店内ご利用の場合> 690円

「抹茶と桜わらびもち フラペチーノ(R)」は、スターバックスの代表商品として長年愛されている「抹茶 クリーム フラペチーノ(R)」に、ふんわりと桜の花の香りをまとったわらびもちを合わせた桜の余韻を楽しめるシーズナルビバレッジ。

みずみずしい桜の葉を思わせる明るい緑色のボディ部分は、豊かな風味の抹茶パウダーとミルクをブレンドした奥深い味わいのフラペチーノ(R)です。

ボトムは桜の花びらのようにやさしい色合いのわらびもちで満たしてあります。

ストローから飛びこむぷるんとした食感が重なり、まるで和菓子のように上品な贅沢感が広がります。

トップのホイップクリームには、いちごの華やかな味わいにほのかに香る桜の風味を組み合わせたソースをトッピング。

いちごやラズベリーの華やかな香りが立ち上がるパウダーで仕上げてあります。

緑色と桜色、2つの彩りのコントラストは葉桜を思わせ、時が移ろってもなお私たちを楽しませる桜の記憶に重なります。

ほうじ茶 & クラシックティー ラテ 桜わらびもち入り

Tallサイズのみ/アイスのみ

<お持ち帰りの場合> Short 609円/ Tall 648円 / Grande 692円 / Venti(R) 736円

<店内ご利用の場合> Short 620円 / Tall 660円 / Grande 705円 / Venti(R) 750円

「ほうじ茶 & クラシックティー ラテ 桜わらびもち入り」は、2024年夏の再登場以降、スターバックスの新定番アイテムとして多くのお客様から愛される「ほうじ茶 & クラシックティー ラテ」に、「抹茶と桜わらびもち フラペチーノ(R)」と同様の「桜わらびもち」を添えた一杯。

香ばしいほうじ茶と紅茶を掛け合わせたティーベースに、まろやかなホワイトチョコレート風味のシロップ、コク深いフレッシュクリームを重ねた、甘さとすっきり感の双方を併せ持つ「ほうじ茶 & クラシックティー ラテ」

そこに桜わらびもちが重なることで、ほうじ茶、桜、わらびもちの3つの和素材がぴったりと調和しながら、複層的な味わいが立ち上がります。

そしてミルキーな味わいと桜のほのかな塩味が絶妙に響き合い、口に運ぶたびに新鮮な美味しさが広がります。

和素材との出会いを楽しむビバレッジ!

スターバックス「抹茶と桜わらびもち フラペチーノ」の紹介でした。

