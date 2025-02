UEFAヨーロッパリーグ(EL)とUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)は20日、各地で決勝トーナメントプレーオフ第2戦を開催した。それぞれ勝利した8チームとリーグフェーズの上位8チームが各大会の16強入りを果たした。ELではMF 久保建英 が所属するソシエダやDF毎熊晟矢が得点したAZが決勝トーナメントに進出した。そのほかFCSB、ボデ・グリムト、ローマ、アヤックス、フェネルバフチェ、ビクトリア・プルゼニがプレーオフを突破した。

DF町田浩樹が所属するロイヤル・ユニオン・サンジロワーズはアヤックスとの延長戦の末に敗退。FW後藤啓介が所属するアンデルレヒトは第2戦でフェネルバフチェと2-2の引き分けに終わったが、2戦合計2-5で敗れて大会を去ることになった。ECLではDF渡辺剛が所属するゲントがベティスと対戦。第2戦はゲントが1-0で制すも、2戦合計3-1でベティスが16強入りを果たした。そのほかコペンハーゲン、ボラツ、パフォス、パナシナイコス、ツェリェ、ヤギエロニア、モルデがプレーオフを勝ち抜いた。大枠が決まっている各大会の決勝トーナメント1回戦の対戦カードは以下の通りで、21日の抽選会で決定する。▽EL【決勝トーナメント1回戦】ビクトリア・プルゼニ vs (ラツィオ or ビルバオ)ボデ・グリムト vs (オリンピアコス or レンジャーズ)アヤックス vs (フランクフルト or リヨン)AZ vs (マンチェスター・ユナイテッド or トッテナム)ソシエダ vs (マンチェスター・ユナイテッド or トッテナム)FCSB vs (フランクフルト or リヨン)フェネルバフチェ vs (オリンピアコス or レンジャーズ)ローマ vs (ラツィオ or ビルバオ)▽ECL【決勝トーナメント1回戦】ベティス vs (チェルシー or ビトーリア)ヤギエロニア vs (レギア・ワルシャワ or セルクル・ブルージュ)ツェリェ vs (ユールゴーデン or ルガーノ)パナシナイコス vs (フィオレンティーナ or ラピード・ウィーン)ボラツ vs (フィオレンティーナ or ラピード・ウィーン)パフォス vs (ユールゴーデン or ルガーノ)モルデ vs (レギア・ワルシャワ or セルクル・ブルージュ)コペンハーゲン vs (チェルシー or ビトーリア)