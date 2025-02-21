¥¹¥Ñー¥º¤Î¥Ó¥¯¥¿ー¡¦¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤¬±¦¸ª¤Î¿¼ÉôÀÅÌ®·ìÀò¾É¤Î¤¿¤áº£µ¨»Ä¤ê»î¹ç¤òÁ´µÙ¤Ø
¡¡2·î21Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö20Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¹¥Ñー¥º¤Ï¡¢¥Ó¥¯¥¿ー¡¦¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤¬±¦¸ª¤Î¿¼ÉôÀÅÌ®·ìÀò¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¥·ー¥º¥ó»Ä¤ê»î¹ç¤òÁ´µÙ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤Ï¡¢17Æü¤Ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖNBA¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à2025¡×¤Ø½Ð¾ì¸å¡¢¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¤ØÌá¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹12°Ì¤Î¥¹¥Ñー¥º¡Ê23¾¡29ÇÔ¡Ë¤Ï¡¢¥×¥ìー¥¤¥ó¡¦¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½ÐÁè¤¤¤ò¤¹¤Ù¤¯¡¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥Ö¥ì¥¤¥¯ÌÀ¤±¤Î¸åÈ¾Àï¤ØÎ×¤à¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Áー¥à¤ÎÂç¹õÃì¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢2Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·ー¥º¥ó¡£21ºÐ¤Î¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤Ï¡¢46»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÊ¿¶Ñ33.2Ê¬24.3ÆÀÅÀ11.0¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É3.7¥¢¥·¥¹¥È1.1¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥êー¥°¥Ù¥¹¥È¤Î3.8¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥¹¥Ñー¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÄË¼ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¾É¾õ¤Ç¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÀÜ¿¨¤¢¤ê¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤Ï¹µ¤¨¤Æ¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢º£¤Ï¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤Î·ò¹¯ÌÌ¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¹¥Ñー¥º¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¡ØESPN¡Ù¤ØÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤Ï2025－26¥·ー¥º¥ó³«Ëë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï´°Á´¤Ë²óÉü¤¹¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£