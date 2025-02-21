初代プレステ型ポーチが付属。3月発売の雑誌「smart 2025年5月号」予約受付中30周年コラボ
【smart 2025年5月号】
3月25日 発売予定
価格：1,590円
(C) Sony Interactive Entertainment Inc.Allrights reserved.
3月25日 発売予定
価格：1,590円
宝島社は、雑誌「smart 2025年5月号」を3月25日に発売する。価格は1,590円。
5月号には、初代プレイステーションをプリントでリアルに表現したユニークで実用的な整理収納ポーチが付属する。このポーチは、30周年を迎えたプレイステーションと創刊から今年で30周年を迎えるsmartの両方のアニバーサリーを祝うスペシャルコラボアイテムとなっている。
本体は開閉しやすいダブルファスナー仕様で大きく開き、内装に合計4つのメッシュポケットを配置。文具やガジェット、コスメなどの小物を整理収納しやすいレイアウトになっており、あらゆるシーンで使用できる。サイズは約22×15×5cm（幅×縦×奥行き）。
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