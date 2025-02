ブルボンは、1袋で2つの味わいが楽しめる「キャラメルポップコーン&スパイシースナックペッパーベーコン風味」を2025年2月18日(火)にコンビニエンスストア、鉄道売店で販売中です。

ブルボン「キャラメルポップコーン&スパイシースナックペッパーベーコン風味」

内容量 :33g

発売日および販売チャネル(予定):2025年2月18日(火)

コンビニエンスストア、鉄道売店先行発売

価格 :オープンプライス

賞味期限 :6カ月

ブルボンは、1袋で2つの味わいが楽しめる「キャラメルポップコーン&スパイシースナックペッパーベーコン風味」を2025年2月18日(火)にコンビニエンスストア、鉄道売店で販売中。

「キャラメルポップコーン&スパイシースナックペッパーベーコン風味」は、コクのある甘さのキャラメルを1粒ずつにしっかりとまとわせたポップコーンと、ベーコン風味で塩味とスパイスの効いたコーンスナックが楽します。

1袋で甘味と塩味が楽しめるほか、ポップコーンのカリふわ食感とコーンスナックのザクッとした食感の対比も楽しめます。

便利なチャック付きの小袋形態の商品です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 持ち運びに便利なチャック付き!ブルボン「キャラメルポップコーン&スパイシースナックペッパーベーコン風味」 appeared first on Dtimes.