【コンバースジャパン×星街すいせいさん コラボシューズ】2月22日 発売予定価格: ALL STAR HI / Hoshimachi Suisei 11,000円 ALL STAR OX/ Hoshimachi Suisei 13,200円

エービーシー・マートは、コンバースジャパンとホロライブ所属のバーチャルアイドル、星街すいせいさんとコラボレーションを実施し、限定コラボシューズ「ALL STAR HI / Hoshimachi Suisei」および「ALL STAR OX/ Hoshimachi Suisei」を発売する。価格は「ALL STAR HI / Hoshimachi Suisei」が13,200円、「ALL STAR OX/ Hoshimachi Suisei」が11,000円。2月22日より全国のABC-MART店舗、公式オンラインストアにて販売される。

今回のコラボレーションでは、コンバースのアイコン「ALL STAR」をベースに、星街すいせいさんからインスピレーションを受けたオリジナルデザインのシューズが登場。ライブや推し活での着用を想定し、ディテールにまでこだわり抜いたスペシャルな一足に仕上がっている。

これまでのジャケット写真(ジャケ写)やデビュー日からサイン等、星街すいせいさんの歴史を細部にまで表わしたこのシューズは、ファンにとって着用はもちろん、観賞用としても楽しめるアイテムとなっている。

□特設ページ

商品概要

「ALL STAR HI / Hoshimachi Suisei」

サイズ:22.5~28.0cm(0.5cm刻み)、29.0cm、30.0cm

価格:13,200円

星街すいせいさんのリリース音源の「ジャケ写」がアッパー全体にランダムにプリントされたこれまでの歴史が詰まったデザインの一足。タン裏にはライブのスタッフパスにアーティストのサインが書かれたような特別感のあるデザインを採用している。インソールはアーティストの名前をプリントした特別な仕様で、アウトソールは宇宙をモチーフとしたブルーのクリアラバーが採用されている。

「ALL STAR OX/ Hoshimachi Suisei」

サイズ:22.5~28.0cm(0.5cm刻み)、29.0cm、30.0cm

価格:11,000円

アーティストのサインをタンラベルに採用し、トウキャップにはホロライブ0期生であることを示す「hololive Generation 0」とデビュー日である「20180322」をプリントした、星街すいせいをシューズ全体で表わしたモデル。かかと紐には彗星をイメージした星の刺繍が施されている。

ハイカット同様に、インソールにアーティスト名がプリントされ、タン裏にはハイカットモデルと同じくスタッフパス風のモチーフが施されている。OXのシューレースが宇宙柄で、アウトソールのカラーや質感とともに、星街すいせいさんの世界観をさらに引き立てる仕上がりになっている。

【星街すいせいさん プロフィール】

「彗星のごとく現われたスターの原石! バーチャルアイドルの星街すいせいでーす!」

歌とアイドルをこよなく愛するバーチャルアイドル。いつか東京ドームでライブをすることを夢見て活動している。

□星街すいせいさんのYouTubeチャンネルのページ

□星街すいせいさんの公式X

(C) 2016 COVER Corp.