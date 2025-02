ONE OK ROCKニューアルバム『DETOX』をリリース！「Tropical Therapy」MV公開

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■ONE OK ROCK、MIYASHITA PARKのジャック企画もスタート!

ONE OK ROCKが、約2年半ぶりのニューアルバム『DETOX』を2月20日にリリース。また、2月20日23時には「Tropical Therapy」MVがプレミア公開された。

『DETOX』は現代社会に向けて放つ強いメッセージを詰め込んだ、世界で勝負するロックアルバムとなっている。2024年12月にアルバムリリースの情報を告知し、「+Matter」「Puppets Can’t Control You」を先行配信、ジャパンツアー含むワールドツアーの開催も発表と、アルバムリリースに向け盛り上がりが加速し、ついにアルバムリリースの日を迎えた。

また、20周年を記念し、MIYASHITA PARKのジャック展開もスタート。アルバムのアートワークの世界観、ONE OK ROCKの20周年の軌跡を堪能できる。さらにSNSの投稿プレゼントキャンペーンも実施される。

リリース情報

2025.02.21 ON SALE

ALBUM『DETOX』

ONE OK ROCK × MIYASHITA PARK 特設サイト

https://sp.wmg.jp/oormiyapa/

ONE OK ROCK OFFICIAL SITE

https://www.oneokrock.com/jp/