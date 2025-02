ロックバンド・ONE OK ROCKの約2年半ぶりのニューアルバム『DETOX』が、きょう21日にリリースされた。現代社会に向けて放つ強いメッセージを詰め込んだ、世界で勝負するロックアルバムとなっている。昨年12月にアルバムリリース情報を告知後、「+Matter」「Puppets Can’t Control You」を先行配信、ジャパンツアー含むワールドツアーの開催も発表など、盛り上がりが加速し、発売の日を迎えた。東京・渋谷のMIYASHITA PARKのジャック展開もスタートし、アルバムのアートワークの世界、ONE OK ROCKの20周年の軌跡を堪能できる。21日午後11時には、ONE OK ROCKのYouTubeチャンネルで「Tropical Therapy」のミュージックビデオ(MV)がプレミア公開される。