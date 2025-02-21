【フェブラリーＳ】枠順確定 女性騎手ＪＲＡ・Ｇ１初制覇に挑むキング騎乗のコスタノヴァは５枠９番に決定
◆第４２回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２３日、東京・ダート１６００メートル）
今年最初のＧ１に挑む１６頭の枠順が２１日に確定した。根岸Ｓを圧勝し、東京コース５戦５勝のコスタノヴァ（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）は、５枠９番に決定。レイチェル・キング騎手と新コンビを結成し、人馬ともにＪＲＡ・Ｇ１初制覇を目指す。
昨年の根岸Ｓと武蔵野Ｓの覇者エンペラーワケア（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ロードカナロア）は１枠１番。ハイレベルな４歳世代のミッキーファイト（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父ドレフォン）は７枠１４番からダートマイル王の座を狙う。
決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）エンペラーワケア 牡５ ５８ 横山 武史
（２）タガノビューティー 牡８ ５８ 石橋 脩
（３）ミトノオー 牡５ ５８ 田辺 裕信
（４）ウィリアムバローズ 牡７ ５８ 岩田 望来
（５）アーテルアストレア 牝６ ５６ 横山 典弘
（６）メイショウハリオ 牡８ ５８ 浜中 俊
（７）サンデーファンデー 牡５ ５８ 鮫島 克駿
（８）ドゥラエレーデ 牡５ ５８ 横山 和生
（９）コスタノヴァ 牡５ ５８ レイチェル・キング
（１０）アンモシエラ 牝４ ５６ 吉田 豊
（１１）ペプチドナイル 牡７ ５８ 藤岡 佑介
（１２）サンライズジパング 牡４ ５８ 幸 英明
（１３）デルマソトガケ 牡５ ５８ 松若 風馬
（１４）ミッキーファイト 牡４ ５８ 戸崎 圭太
（１５）ガイアフォース 牡６ ５８ 長岡 禎仁
（１６）ヘリオス セン９ ５８ 原 優介