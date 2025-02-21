コスタノヴァ

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◆第４２回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２３日、東京・ダート１６００メートル）

　今年最初のＧ１に挑む１６頭の枠順が２１日に確定した。根岸Ｓを圧勝し、東京コース５戦５勝のコスタノヴァ（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）は、５枠９番に決定。レイチェル・キング騎手と新コンビを結成し、人馬ともにＪＲＡ・Ｇ１初制覇を目指す。

　昨年の根岸Ｓと武蔵野Ｓの覇者エンペラーワケア（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ロードカナロア）は１枠１番。ハイレベルな４歳世代のミッキーファイト（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父ドレフォン）は７枠１４番からダートマイル王の座を狙う。

　決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）エンペラーワケア　　牡５　５８　横山　武史

（２）タガノビューティー　　牡８　５８　石橋　脩

（３）ミトノオー　　　　牡５　５８　田辺　裕信

（４）ウィリアムバローズ　牡７　５８　岩田　望来

（５）アーテルアストレア　牝６　５６　横山　典弘

（６）メイショウハリオ　牡８　５８　浜中　俊

（７）サンデーファンデー　　牡５　５８　鮫島　克駿

（８）ドゥラエレーデ　　牡５　５８　横山　和生

（９）コスタノヴァ　　　　牡５　５８　レイチェル・キング

（１０）アンモシエラ　　　　牝４　５６　吉田　豊

（１１）ペプチドナイル　　　牡７　５８　藤岡　佑介

（１２）サンライズジパング　牡４　５８　幸　英明

（１３）デルマソトガケ　　　牡５　５８　松若　風馬

（１４）ミッキーファイト　　牡４　５８　戸崎　圭太

（１５）ガイアフォース　　　牡６　５８　長岡　禎仁

（１６）ヘリオス　　　　　　セン９　５８　原　優介