ソシエダvsミッティラン 試合記録
【EL決勝トーナメントプレーオフ第2戦】(アノエタ)
ソシエダ 5-2(前半3-2)ミッティラン
<得点者>
[ソ]ブライス・メンデス(5分)、ルカ・スチッチ2(18分、45分+1)、ミケル・オヤルサバル(73分)、オーリ・オスカールソン(90分)
[ミ]アダム ブクサ(24分)、ダリオ オソリオ(38分)
<退場>
[ミ]ダニ・シルバ(69分)
<警告>
[ソ]ジョン・アンデル・オラサガスティ(66分)
[ミ]アダム ブクサ(30分)、Paulinho(42分)
観衆:27,728人
└久保建英がCKで決勝点演出! 5発圧勝ソシエダ、史上初の“鬼門突破”でELベスト16進出
ソシエダ 5-2(前半3-2)ミッティラン
<得点者>
[ソ]ブライス・メンデス(5分)、ルカ・スチッチ2(18分、45分+1)、ミケル・オヤルサバル(73分)、オーリ・オスカールソン(90分)
[ミ]アダム ブクサ(24分)、ダリオ オソリオ(38分)
<退場>
[ミ]ダニ・シルバ(69分)
<警告>
[ソ]ジョン・アンデル・オラサガスティ(66分)
[ミ]アダム ブクサ(30分)、Paulinho(42分)
観衆:27,728人
└久保建英がCKで決勝点演出! 5発圧勝ソシエダ、史上初の“鬼門突破”でELベスト16進出