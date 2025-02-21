２０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７２．５７ドル（＋０．３２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９５６．１ドル（＋２０．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３４４．４セント（＋４５．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８５．５０セント（－６．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４９８．００セント（＋０．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４５．５０セント（＋１３．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３１６．５８（－０．０５）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７２．５７ドル（＋０．３２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９５６．１ドル（＋２０．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３４４．４セント（＋４５．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８５．５０セント（－６．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４９８．００セント（＋０．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４５．５０セント（＋１３．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３１６．５８（－０．０５）
出所：MINKABU PRESS