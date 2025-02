Koki,が主演、渡邊圭祐、綱啓永らが共演する映画『女神降臨 Before 高校デビュー編』『女神降臨 After プロポーズ編』2部作にて、綱が担当する劇中歌「特別なんて」が、五十嵐 悠 starring 綱啓永の名義で3月26日にリリースされることが決定。アコースティックVer.も同日配信される。併せて、ジャケット写真が解禁、綱のコメント動画も到着した。本作は、韓国発の大ヒットWEBマンガ『女神降臨』(yaongyi著)を実写映画化したメイクアップ・ラブコメディ。前編『女神降臨 Before 高校デビュー編』が3月20日、後編『女神降臨 After プロポーズ編』が5月1日より公開される。

誰もが憧れる“女神”として完璧な学校生活を送りながらも、誰にも言えないすっぴんの秘密をもつ主人公・谷川麗奈を演じるのはKoki,。そんな麗奈を奪い合う同級生の1人・神田俊役には渡邊圭祐。俊と因縁の仲で、麗奈に心奪われるもう1人の同級生・五十嵐悠役を綱啓永が演じる。劇中歌「特別なんて」は、映画の主題歌「ときめき」を歌う次世代シンガーソングライター・Kucciが、綱演じる悠の切なくも甘い恋心からインスパイアされて作詞作曲しており、綱は本作のために歌唱とギターを猛特訓。劇中で悠は、かつては共にバンドを組むほど仲が良かった俊(渡邊)と心が離れた後も音楽の道を諦めきれず、アーティストを目指す。そんな悠がさまざまな想いをのせて歌う「特別なんて」は物語の大きなポイントとなっており、綱自身もクランクイン前はもちろん、撮影中も手に豆ができるほどギター練習に励んだ。最新予告映像でのギターを弾いて歌うシーンが話題になっており、先日行われた完成披露試写会でも、共演の鈴木えみが劇中での歌唱シーンを絶賛。また、主人公・麗奈を演じるKoki,は綱の歌唱について「メロディと綱くんの言葉がそのまま心に響いたというか、この映画の中でも大切な歌なのかなと思います」と感動の様子。渡邊圭祐も「(楽曲が)綱くんの声にすごくマッチしていた」と話すなど、「特別なんて」が本作やキャストたちにとって、いかに重要なものとなっているかがうかがえる。ジャケット写真は、映画でもアーティストを演じている綱による、映画のワンシーンを切り取ったようなエモーショナルな雰囲気が漂う写真に仕上がっている。綱はリリース決定を受けて「(本作は)恋愛だけでない音楽映画としての楽しみ方もできると思うので、是非大きいスクリーンで、劇場でご覧ください」とアピール。さらに「どこか皆さんの前で『特別なんて』を披露できたら嬉しいな、なんて思ったりしてます」とまさかの匂わせ(!?)も。劇中でクライマックスのシーンを盛り上げる「特別なんて」に期待が高まる。映画『女神降臨 Before 高校デビュー編』は3月20日、『女神降臨 After プロポーズ編』は5月1日より公開。綱、プロデューサーのコメント全文は以下の通り。<コメント全文>■綱啓永綱啓永です。五十嵐悠という役を背負って、劇中歌「特別なんて」を配信リリースすることになりました! 本当に本当に嬉しいです! 大切な人へ思いを寄せる気持ちを描いた甘く切ない曲になっています。映画では歌だけでなく、ギターも演奏しているので、どんなシーンになっているのかお楽しみに…!ここだけの話…恋愛だけでない音楽映画としての楽しみ方もできると思うので、是非大きいスクリーンで、劇場でご覧ください。そしてそして、どこか皆さんの前で「特別なんて」を披露できたら嬉しいなぁ…なーんて…思っています!笑■プロデューサー・古林茉莉綱啓永さんに演じて頂いた五十嵐悠というキャラクターは、ヒロイン・麗奈との出会いをきっかけに、アーティストという自分の夢を見つけ、駆け上がっていく人物。綱さんにはこの映画で歌とギターに挑戦して頂きました。撮影中「特別なんて」の歌唱シーンを撮りながら、その場にいたスタッフ達もつい聞き惚れてしまうような、綱さんのお芝居に垣間見える“優しさ”や“熱量”と重なり合う、切なく温かい歌詞やメロディがとても印象的でした。友人との確執や愛する人を想う気持ち、そして未来への葛藤。二部作それぞれで描かれる登場人物たちの9年間の成長を、綱さんの歌声が鮮やかに紡いでくださっています。間違いなくこの映画の見どころの1つとなっていると思いますので、ぜひ公開を楽しみにお待ち頂けましたら幸いです。そして公開後は、ぜひこの楽曲とともに「女神降臨」の世界を何度も味わって頂けたらと思います。