自然の力で快適な暮らし！建装「パッシブ冷暖」を搭載した平屋の家体感見学会

建装は、今回、自然の力を最大限に活かした住まいを実現する「パッシブ冷暖」を搭載した平屋の家体感見学会を、2025年3月1日(土)より出雲市平田町にて開催します。

■ パッシブ冷暖の特長

● 高い快適性:床下から暖められた空気が対流することで、部屋全体がムラなく暖まります。

まるで全館空調のような快適さを、より手軽に実現できます。

● 優れた省エネ性:ヒートポンプ式を採用し、少ないエネルギーで効率よく室温をコントロール。

電気代を抑え、CO2排出量も削減。

● 室温ムラの少なさ:床下全体を暖めるため、室温が均一になりやすく、家中どこでも快適な温度に。

● アレルゲン対策:床下を暖めることで、空気を循環させ、室内の空気をクリーンに保ちます。

● 低温で長時間運転:高温の空気を短時間出すのではなく、低温の空気を長時間出すことで、快適性を保ちつつエネルギー消費を抑えます。

内観(1)

■平屋の家の特長

● 一体感のある空間:家族がどこにいてもお互いの気配を感じやすく、コミュニケーションが円滑になります。

● シンプルな家事動線:家事動線が短く、効率的に家事がこなせます。

● メンテナンス性:外壁のメンテナンスも楽々。

足場を組む手間が少なく済みます。

● 建物構造: 2階建てのように複雑な構造ではなく、1階のみで構成されているため、地震の力が均一に分散されやすく安定しています。

■こんな方におすすめ

● 全館空調のような快適な住まいを求める方

● 省エネにこだわりたい方

● アレルギーをお持ちの方

● 平屋住宅に興味がある方

● コンパクトな暮らしに興味がある方

● 小さなお子様がいるご家庭

● 家族とのコミュニケーションを大切にしたい方

■体感見学会 概要

開催日 : 2025年3月1日(土)〜2025年4月27日(日)

所在地 : 〒691-0001 島根県出雲市平田町

アクセス : https://maps.app.goo.gl/PkbLeXSXeaPbLxZv7

営業時間 : 10:00〜17:00

(要予約/イベント開催時以外はスタッフは常駐しておりません)

定休日 : 月曜日・火曜日

間取り :1LDK

土地面積 :262.41m2(79.37坪)

建物面積 :101.68m2(30.75坪)

