九州・中国地方から15校30チームが出場！クエストカップ2025 全国大会
日本最大級の探究学習の祭典「クエストカップ2025 全国大会」は2025年2月11日(オンライン)、22日、23日の3日間にわたり開催されます。
クエストカップ2025 全国大会
日本最大級の探究学習の祭典「クエストカップ2025 全国大会」は2025年2月11日(オンライン)、22日、23日の3日間にわたり開催。
2025年度は5部門8プログラムが設けられ、33都道府県から5,600チームが応募し、各部門の事前審査の結果、152校286チームが全国大会へ出場。
今大会で九州・中国地方からは、15校30チームが出場します。
クエストカップは2005年から開催され、今回で20回目を迎えます。
現実社会から切り出した、答えのない問いに全国の多様な学校の生徒たちが挑み、優秀賞に選ばれたチームが自分たちなりの答えをこの全国大会の場で、社会に向けて発信します。
■九州・中国地方の出場校一覧(五十音順)
◆企業探究部門「コーポレートアクセス」
クラーク記念国際高等学校熊本キャンパス(熊本県熊本市)
上智福岡高等学校(福岡県福岡市)
西南学院高等学校(福岡県福岡市)
東福岡高等学校(福岡県福岡市)
福山暁の星女子中学校(広島県福山市)
ワオ高等学校(岡山県岡山市)
◆起業家部門「スモールスタート」
筑陽学園高等学校(福岡県太宰府市)
◆進路探究部門「ロールモデル」
福岡工業大学附属城東高等学校(福岡県福岡市)
◆進路探究部門「マイストーリー」
長崎日本大学中学校(長崎県長崎市)
◆社会課題探究部門「ソーシャルチェンジ」
大分県立別府翔青高等学校(大分県別府市)
筑陽学園高等学校(福岡県太宰府市)
東福岡高等学校(福岡県福岡市)
福岡舞鶴高等学校(福岡県福岡市)
福山暁の星女子中学校(広島県福山市)
ワオ高等学校(岡山県岡山市)
◆社会課題探究部門「ソーシャルチェンジ・イングリッシュ」
クラーク記念国際高等学校 広島キャンパス(広島県広島市)
◆地域探究部門「エンジン」
鹿児島市立長田中学校(鹿児島県鹿児島市)
鹿児島市立紫原中学校(鹿児島県鹿児島市)
鹿児島市立和田中学校(鹿児島県鹿児島市)
初出場校は、筑陽学園高等学校、大分県立別府翔青高等学校、鹿児島市立長田中学校、鹿児島市立紫原中学校、鹿児島市立和田中学校の5校です。
また、熊本にあるクラーク記念国際高等学校熊本キャンパスは11年連続の出場です。
なお、鹿児島では出場する3校すべてが公立の中学校で、かごたん(かごしま探求プロジェクト)というプロジェクトに取り組んできました。
かごたん(かごしま探求プロジェクト)とは鹿児島を舞台に参画する8つの学校と地元企業が「学び」を軸に地域で繋がり、共に未来へ向けた地域の可能性を探求する教育プロジェクトです。
出場が決まった東福岡高等学校2年生の清原さんは「ミッションを私たち独自の視点で解釈し、短いプレゼン時間の中でチームのメッセージを伝える方法を考えるのに苦労しました。
緊張していますが、全国大会ではグランプリ獲得目指して頑張ります！」とコメントしました。
また、同じく東福岡高等学校の篠田先生も「各企業から提示されたミッションに対して生徒たちは、真剣に考え、チームで対話を行ってきました。
当日は思う存分楽しんできて欲しいです」とコメントしました。
■クエストカップ2025 全国大会 概要
＜日程と内容＞
Day1(オンライン開催)
日時 ：2025年2月11日(火・祝)
部門 ：社会課題探究部門
参加者：約600名
Day2(リアル開催 法政大学市ケ谷キャンパス)
日時 ：2025年2月22日(土)
部門 ：企業探究部門(1st・2ndステージ)
参加者：約1,300名
Day3(リアル開催 法政大学市ケ谷キャンパス)
日時 ：2025年2月23日(日)
部門 ：社会課題探究部門、進路探究部門、起業家部門、地域探究部門
参加者：約500名
＜主催＞
クエストカップ実行委員会／株式会社教育と探求社
＜協賛＞
イオンリテール、オカムラ、キモノハーツ、鴻池組、大和ハウス工業、テクマトリックス、日清製粉グループ、パナソニック エナジー、富士製薬工業、富士通、メニコン、LINEヤフー、ロート製薬
＜ブラックスワン賞 協賛＞
京都文教大学／武庫川女子大学 環境共生学部／桃山学院大学 ビジネスデザイン学部
＜後援＞
経済産業省／文部科学省／茨城県教育委員会／群馬県教育委員会／埼玉県教育委員会／静岡県教育委員会／東京都教育委員会／千葉県教育委員会／長崎県教育委員会／長野県教育委員会／兵庫県教育委員会／広島県教育委員会／北海道教育委員会／山形県教育委員会／青森市教育委員会／尼崎市教育委員会／大阪市教育委員会／京都市教育委員会／さいたま市教育委員会／静岡市教育委員会／沼津市教育委員会／福井市教育委員会／福山市教育委員会／横浜市教育委員会／岡山県私学協会／京都府私立中学高等学校連合会／広島県私立中学高等学校協会／法政大学キャリアデザイン学部
＜協力＞
一橋大学イノベーション研究センター
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