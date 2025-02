肌の潤い＆ハーブの香りで心も癒す！フレイズ「ハーバル ボディミルク」

フレイズは、2025年4月1日より、公式オンラインショップ[merce collection](メルチェコレクション)にて、「ハーバル ボディミルク」を発売します。

フレイズ「ハーバル ボディミルク」

・発売日 : 2025年4月1日

・価格 : 200ml 8,360円(税込)

30ml(サンプルボトル) 1,265円(税込)

フレイズは、2025年4月1日より、公式オンラインショップ[merce collection](メルチェコレクション)にて、3年間で1万本以上販売された人気の「ハーバルクリームシャンプー」に続く新たなラインナップとして、「ハーバル ボディミルク」を発売。

発売に先駆けて、たっぷり使えるお試しミニボトル(30ml)をプレゼント!メルチェコレクションで商品購入の方全員に、ハーバル ボディミルクのミニボトル(30ml)を無料でプレゼントします。

(2025年3月末まで)

O2クラフトとカレンデュラエキスを組み合わせた「ハーバル ボディミルク」が登場。

ベタつかず軽やかなミルクテクスチャーで、肌に潤いとハリを与え、心地よい香りに包まれながら穏やかなひとときを演出します。

■製品コンセプト

“肌と心を潤す、新しいボディケア”

ハーバル ボディミルクは、自然由来の成分と先端技術を融合させ、肌に潤いを与えながら心を癒すボディケアとして誕生しました。

軽やかなミルクテクスチャーが肌にすっとなじみ、ハーブの香りがやさしく広がることで、贅沢なリラックスタイムに導きます。

乾燥しがちな肌に深い潤いを与えると同時に、植物の恵みで肌本来のコンディションを整え、なめらかでしなやかな質感へ導きます。

朝のスキンケアとして、また夜のリラックスタイムにも心地よく使える、新しいボディミルクです。

この製品は、30年以上の歴史を持つ特殊な技術によって開発された『O2KRAFT』をベースに、より使いやすいミルクタイプへと進化。

肌になじみやすく、毎日のボディケアに手軽に取り入れられる処方を実現しました。

さらに、肌を潤いで包み、しっとり感を保つ処方を採用し、毎日のボディケアを心地よく楽しめるよう設計されています。

ハーブイメージ

■ハーバルシリーズのこだわりと開発背景

ハーバルシリーズは、「ウェルエイジング」と「多機能ケア」をコンセプトに掲げ、日々のスキンケアが心と体の健やかさにつながることを大切にしています。

シリーズの基盤となるのは、ドイツで長年親しまれているメディカルハーブ「カレンデュラ」と、高濃度酸素オイル「O2クラフト」。

ドイツの植物療法の知識を取り入れ、肌を健やかに整えるスキンケアを提案します。

ハーバル ボディミルクも、これらの要素を掛け合わせることで、毎日のケアをより快適で効果的なものにし、心地よい使用感を実現しました。

スッキリイメージ

■製品特長

1. 酸素を含むオイルの力で肌をなめらかに整える

高濃度酸素オイルは、肌になじみやすく、潤いを与えながら健やかに保ちます。

詳しくは、こちらのページを確認してください。

【酸素と美と健康】 https://freiz.jp/oxygen/

2. こだわりの成分による潤いと保護

・カレンデュラエキス(メディカルハーブ)

「皮膚のガードマン」としてドイツでは家庭の常備品として長年親しまれているハーブ。

肌を潤いで包み、健やかに保ちます。

・高濃度酸素含有アボカドオイル(O2クラフト)

酸素を豊富に含んだオイルが肌になじみ、しっとりとした肌へ導きます。

ドイツで開発された技術を活かし、肌をなめらかに整えます。

・ヒドロキシエチルウレア

水分を閉じ込め、しっとり感を保ちます。

・トコフェロール(ビタミンE)

肌をなめらかに整え、外的ストレスから守ります。

・ゼラニウムオイル

肌を引き締め、心地よいフレッシュな印象を与えます。

・ラベンダー油・ローズマリー葉エキス

肌を健やかに保ち、心地よい使用感をもたらします。

3. 軽やかな使い心地と心地よい香り

ハーバル ボディミルクは、ベタつきを抑えたミルクタイプのテクスチャーで、肌に素早くなじみます。

朝の忙しい時間にもストレスなく使え、夜のリラックスタイムにも最適です。

また、ハーブ由来の香りが心を満たします。

カレンデュラのやさしいフローラル、ゼラニウムのほのかに甘い華やかさ、ラベンダーの穏やかな安らぎ、ローズマリーの爽やかさが絶妙に調和し、肌になじませるたびに深呼吸したくなるような心地よさをもたらします。

自然の恵みに包まれながら、心と肌をいたわる贅沢なボディケアタイムを楽しめます。

・販売方法 : 公式オンラインショップ[メルチェコレクション]

https://merce-online.jp

・商品詳細ページ: https://merce-online.jp/blog/special/cp-250217/

ボディミルク本商品カゴ入り

