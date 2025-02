関西から40校79チームの出場が決定！クエストカップ2025

2025年度、5部門8プログラムが設けられた「クエストカップ2025」には、33都道府県から5,600チームの応募があり、各部門の審査の結果、152校286チームが全国大会への出場を決めました。

2025年度、5部門8プログラムが設けられた「クエストカップ2025」には、33都道府県から5,600チームの応募があり、各部門の審査の結果、152校286チームが全国大会への出場を決定。

関西エリアからは40校79チームと、過去最多の出場数を記録し、大きな躍進を遂げています。

■関西の出場校一覧(都道府県内五十音順)

1.おおぞら高等学院 京都キャンパス - 京都府

2.京都共栄学園高等学校 - 京都府

3.京都光華高等学校 - 京都府

4.京都市立西京高等学校附属中学校 - 京都府

5.花園高等学校 - 京都府

6.立命館宇治中学校 - 京都府

7.追手門学院大手前高等学校 - 大阪府

8.大阪偕星学園高等学校 - 大阪府

9.大阪学院大学高等学校 - 大阪府

10.大阪青凌高等学校 - 大阪府

11.大阪府立高石高等学校 - 大阪府

12.大谷中学校 - 大阪府

13.関西創価中学校 - 大阪府

14.関西福祉科学大学高等学校 - 大阪府

15.近畿大学附属中学校 - 大阪府

16.香里ヌヴェール学院高等学校 - 大阪府

17.常翔学園中学校・高等学校 - 大阪府

18.常翔啓光学園中学校・高等学校 - 大阪府

19.摂津市立第一中学校 - 大阪府

20.専修学校クラーク高等学院 天王寺校 - 大阪府

21.相愛中学校 - 大阪府

22.阪南大学高等学校 - 大阪府

23.東大阪市立縄手北中学校 - 大阪府

24.東大阪市立日新高等学校 - 大阪府

25.明星中学校・明星高等学校 - 大阪府

26.履正社高等学校 - 大阪府

27.一条高等学校附属中学校 - 奈良県

28.聖心学園中等教育学校 - 奈良県

29.奈良学園登美ヶ丘中学校 - 奈良県

30.奈良大学附属高等学校 - 奈良県

31.西大和学園中学校 - 奈良県

32.神戸市立太田中学校 - 兵庫県

33.三田松聖高等学校 - 兵庫県

34.淳心学院中学校・高等学校 - 兵庫県

35.専修学校クラーク高等学院 芦屋校 - 兵庫県

36.滝川第二中学校 - 兵庫県

37.滝川中学校 - 兵庫県

38.姫路女学院高等学校 - 兵庫県

39.姫路市立飾磨高等学校 - 兵庫県

40.百合学院高等学校 - 兵庫県

統合による廃校が決まっている中で、企業探究部門に出場を果たした姫路市立飾磨高校の「LiLi」チームは「私たちはそれぞれ違うクラスが集まったチームです。

長い期間たくさん話し合ってでき上がった最高の企画になりました!」と語りました。

担当の高井杏珠先生は「企業からのミッションを通して語り合う生徒たちは、本当にキラキラとした顔をしていました。

高校生ならではの楽しくて瑞々しいアイデアがたくさん出せたのではないかと思います。

クエストカップでは、お互いに刺激を与え合いながら、自分たちの新たな可能性と出会ってくれることを願います」とおっしゃっていました。

また2025年度は、起業家部門「スモールスタート」の「ブラックスワン賞」に関西の3つの大学(京都文教大学、武庫川女子大学 環境共生学部、桃山学院大学 ビジネスデザイン学部)が協賛。

「探究」をきっかけに関西の中学、高校、大学がつながり、より良い未来を創造する仲間として、新たな学びの場が広がっています。

起業家部門で全国大会への出場を決めた大阪偕星学園高等学校の「楽者」チームは「自分たちの“自由”なアイディアで全国大会の舞台に立つことができました!おもろいんは、ここからや」と自信満々にコメントしました。

担当の白須晴信先生は「生徒たちは“自由”にのびのびと取り組んでくれました。

どんなことでも心の底から楽しめるのがチーム楽者の素敵なところです。

これから待っている『おもろい』を自分たちの力でつかみ取ってください」と語りました。

学習指導要領の改訂により、2022年度から高校の「総合的な探究の時間」が必修化され、教科学習が探究的になったり、入試にも探究的な学びが取り入れられたりしており、今、探究学習は学校現場で急速な広がりを見せています。

「クエストカップ2025 全国大会」は2024年2月11日(オンライン)、22日、23日(法政大学市ケ谷キャンパス)にて開催され、 生徒たちは自身の探究学習の成果を、全国から集まる仲間たちとともに社会に向けて発信します。

この大会は2005年から開催されており、今回は記念すべきで20回目です。

■クエストカップ2025 全国大会 概要

<日程と内容>

Day1(オンライン開催)

日時 :2025年2月11日(火・祝)

部門 :社会課題探究部門

参加者:約600名

Day2(リアル開催 法政大学市ケ谷キャンパス)

日時 :2025年2月22日(土)

部門 :企業探究部門(1st・2ndステージ)

参加者:約1,300名

Day3(リアル開催 法政大学市ケ谷キャンパス)

日時 :2025年2月23日(日)

部門 :社会課題探究部門、進路探究部門、起業家部門、地域探究部門

参加者:約500名

<公式サイト>

https://questcup.jp/

<主催>

クエストカップ実行委員会/株式会社教育と探求社

<協賛>

イオンリテール、オカムラ、キモノハーツ、鴻池組、大和ハウス工業、テクマトリックス、日清製粉グループ、パナソニック エナジー、富士製薬工業、富士通、メニコン、LINEヤフー、ロート製薬

<ブラックスワン賞 協賛>

京都文教大学/武庫川女子大学 環境共生学部/桃山学院大学 ビジネスデザイン学部

<後援>

経済産業省/文部科学省/茨城県教育委員会/群馬県教育委員会/埼玉県教育委員会/静岡県教育委員会/東京都教育委員会/千葉県教育委員会/長崎県教育委員会/長野県教育委員会/兵庫県教育委員会/広島県教育委員会/北海道教育委員会/山形県教育委員会/青森市教育委員会/尼崎市教育委員会/大阪市教育委員会/京都市教育委員会/さいたま市教育委員会/静岡市教育委員会/沼津市教育委員会/福井市教育委員会/福山市教育委員会/横浜市教育委員会/岡山県私学協会/京都府私立中学高等学校連合会/広島県私立中学高等学校協会/法政大学キャリアデザイン学部

<協力>

一橋大学イノベーション研究センター

