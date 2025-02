評言社は、離乳食や乳幼児の食事に悩む母親へのアドバイスをまとめた書籍『0歳から育む賢い食事法』を2025年3月19日に発売します。

『0歳から育む賢い食事法』財津あやか著

著者 :財津あやか

体裁 :四六判並製184頁

発売日:2025年3月19日

価格 :定価 本体1,400円+税

販売 :全国有名書店、Amazon、楽天ブックスほか

ISBN :978-4-8282-0749-0

評言社は、離乳食や乳幼児の食事に悩む母親へのアドバイスをまとめた書籍『0歳から育む賢い食事法』を2025年3月19日に発売。

著者・財津あやかは、「脳の発達は6歳までの食事で決まる!」といいます。

食べない、食べ過ぎる、偏食が激しい、野菜を食べないなど、子どもの食事で悩む母親が多いのが現状です。

この書はこうした日々の食事で頭を悩ます母親向けにわかりやすく、誰でもできる簡単な改善方法を余すところなく解説している、子育てママ必読の一冊です。

著者が主宰する「口育食(R)」講座は、4年間で全国から600名以上の相談が寄せられ、受講生からはたった3か月で「受講前には想像もできないほどの子どもの成長が見られる」と大絶賛されています。

体験会、個別相談などは募集すると即日満席になり、キャンセル待ちになることも多い人気講師です。

【著者の言葉】

細かく刻んだドロドロした離乳食、これが偏食の始まりです。

脳の発達のためにバランスの良いものを食べさせたい…。

でも現状は、スプーンでなんとか口に運ぶので精一杯。

どうしたら何でも食べてくれるようになるの?

そんな悩みを抱えるママたちのために、著者が10年かけて開発した「口育食(R)プログラム」をここに公開します。

偏食の子どもたちは食べたくないのではなく、お口の発達が低下していて食べたくても食べられないケースがほとんど。

口育食(R)プログラムのメソッドに則って

「0歳から自分で食べる力」

「口を育てる調理法」

「糖質過多にならない食事法」

を順番に進めていけば、もう子育てにおいて食で悩むことはありません。

著者と女児

【目次】

第1章 偏食は0歳からの食べ方で決まる

第2章 噛む力で野菜好きの子に育てる!

第3章 子どものおやつに砂糖はいらない

第4章 味覚育てで自分から進んで食べる子に

第5章 偏食っ子の9割が改善! 育脳レシピ教えます

味覚を育てれば自分から選んで食べる

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 乳幼児の食事の悩みは本書で解決!『0歳から育む賢い食事法』財津あやか著 appeared first on Dtimes.