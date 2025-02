コーヒーチョコレート入り！CAFE OHZAN「ホワイトデー限定ラスク」

CAFE OHZAN(カフェオウザン)が、2025年2月20日(木)より、店頭およびオンラインストアにて、ホワイトデー限定ラスクを販売中です。

CAFE OHZAN「ホワイトデー限定ラスク」

CAFE OHZAN(カフェオウザン)が、2025年2月20日(木)より、店頭およびオンラインストアにて、ホワイトデー限定ラスクを販売中。

“大人可愛い”をテーマにチョコレートラスクを展開する、CAFE OHZAN(カフェオウザン)。

ホワイトデーに向けて、数量限定の特別な商品をお作りしました。

小さめのサイズが可愛いキューブラスク(5個入)と、細長い形状のスティックラスク(5・10本入)の3種類です。

数量限定で販売しているホワイトデー限定品。

パッケージもお菓子も一度限りのデザインですが、共通しているのは大人の女性の上品な雰囲気をイメージしているということ。

2025年のパッケージは、メインカラーがライラック。

薄く青色を加えて、パープルとブルーの中間のようなお色にしています。

バニラホワイトの差し色を合わせて、爽やかで柔らかい印象に。

ブルーとイエローの花々でロマンティックな彩りを添えて、春へと向かう、この季節らしいデザインに仕上がっています。

2025年限りの限定パッケージ

中身のお菓子は、サクサクに焼き上げたラスクにチョコレートをたっぷりとコーティングしたもの。

軽やかな食感にほのかな塩味とチョコレートのコクが重なり、ラスクならではの味わいが楽しめます。

ミルクチョコレート、ストロベリーチョコレート、ホワイトチョコレートの定番3種類に加えて、2025年はコーヒーチョコレートを入れました。

コクのある甘さにほろ苦さが重なって、後を引くおいしさになっています。

トッピングにも、ローストアーモンドやキャラメルクランチ、刻みピスタチオなど、味や食感のアクセントになるものを使用。

ホワイトチョコレートがベースのラスクには、キラキラと輝くジュエリーシュガーを載せました。

ピンク・グリーン・イエローの3色を混ぜて、春の光のような、温かな色味を表現しています。

キューブラスクには、クマの形をしたチョコレートのトッピングも。

このクマチョコレートは、毎年ホワイトデー限定でお出ししているもの。

食べるのがもったいなくなるような可愛らしさです。

例年早めに完売してしまう人気商品です

ライラックの花言葉は、「誇り」や「美」、「友情」など。

紫色のライラックには、「初恋」や「恋の始まり」といった意味も!大切な方への贈り物にぴったりです。

別れも出会いも多い3月。

ご挨拶やお祝いに、感謝の想いを込めて、華やかなギフトはいかがでしょうか。

まだ寒さの残るこの時期らしい、爽やかな印象の贅沢なチョコレート。

ホワイトデー用としてはもちろん、それ以外のご用途にもおすすめです。

たくさんの想いを込めて、大切な方へ。

■キューブラスク5個入 シェリー / Le Cube Rusk Cherie

5つの小さなお菓子が入っています

フランス語で「愛しい人」を意味する“シェリー”と名付けられた、キューブ型のラスク。

中央のクマチョコレートは、CAFE OHZANのホワイトデー限定品に毎年入っている、定番のデザイン。

待っていて下さる方が多い、大人気の商品です。

ブルーのチョコレートは、ホワイトチョコレートを色付けしたもの。

パッケージのデザインに合わせた、上品な色味になっています。

キューブラスクは、小箱の内側までデザインが入っており、食べ終わったあともとっておきたくなる可愛らしさ。

ぜひアクセサリーケースなどにお使いください。

商品名 : キューブラスク5個入 シェリー

価格 : 1,728円(税込)

発売日 : 2025年2月20日(木)

販売URL : https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/recommend/

■スティックラスク5本入 アドラーブル / Le Stick Rusk Adorable

鮮やかなチョコレート。

5本セットです

フランス語で「素敵な、とても可愛い」を意味する“アドラーブル”と名付けられた、スティック型のラスク。

5色の鮮やかなチョコレートが華やかで、プレゼントにおすすめの商品です。

中央のラスクに載ったチョコプレートには、CAFE OHZANのロゴをオリジナルでプリントしています。

少し厚みのあるチョコプレートで、ホワイトチョコレートのコクをより感じられるようになっています。

ナッツやフルーツなどの定番トッピングに加えて、ジュエリーシュガーや金色の金平糖など、キラキラと輝くトッピングが目を惹きます。

見た目も味も特別な、2025年限りの限定品です。

商品名 : スティックラスク5本入 アドラーブル

価格 : 1,512円(税込)

発売日 : 2025年2月20日(木)

販売URL : https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/recommend/

■スティックラスク10本入 シュピネ / Le Stick Rusk Choupinet

バリエーション豊かな10本入

フランス語で「可愛いあなた」を意味する“シュピネ”と名付けられた、スティック型のラスク。

アドラーブルに入っている限定品の5本に、通年でも人気のフレーバー5本を加えました。

キャラメルチョコレートでコーティングしたラスクをはじめ、ココナッツやブルーベリーなど、限定品の5本には使われていないトッピングも。

たくさんの味が楽しめる、おすすめのセットです!

商品名 : スティックラスク10本入シュピネ

価格 : 2,808円(税込)

発売日 : 2025年2月20日(木)

販売URL : https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/recommend/

■販売店情報

・銀座三越店

・日本橋三越店

・東武池袋店

・二子玉川東急フードショー店

・公式オンラインストア( https://onlineshop.cafe-ohzan.com )

■一部商品取扱店

※ホワイトデー限定商品の販売状況について、直営店と異なる場合があります。

詳細は各ショップへお問合せください。

・羽田空港(第1ターミナル/2か所)

2Fマーケットプレイス12 特選洋菓子館

お問い合わせ:03-5757-8127

2F出発ロビー23 PIER4

お問い合わせ:03-5757-8134

・羽田空港(第2ターミナル/1か所)

2F国内線出発ロビー25 SMILETOKYO

お問い合わせ:03-6428-8725

・西武武蔵小杉ショップ

グランツリー武蔵小杉1階 ライフスタイルマルシェフロア

お問い合わせ:044-431-3010

■一部商品取扱店(期間限定)

※ホワイトデー限定商品の販売状況について、直営店と異なる場合があります。

・東京駅

八重洲中央口コンコース

グランドキヨスク東京(3月4日〜3月18日)

・神戸大丸(3月5日〜3月14日)

・藤崎百貨店(3月4日〜3月14日)

・ながの東急百貨店(2月27日〜3月14日)

・秋田駅ビル トピコ(3月3日〜3月16日)

・横浜高島屋(3月6日〜4月1日)

