ÊÆÆÃ»È¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤âµ¼Ô²ñ¸«¤òÃæ»ß¤Ë¡¡¼óÇ¾´Ö¤Î´Ø·¸±Æ¶Á¤«
¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀïÆ®½ª·ë¤Ë¸þ¤±¤¿¸ò¾Ä¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÃ´ÅöÆÃ»È¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢²ñÃÌ¸å¤Î¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤¬¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ÎÍ×ÀÁ¤Ç¼è¤ê¤ä¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÆÃ»È¤òÌ³¤á¤ë¥±¥í¥Ã¥°»á¤Ï20Æü¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¼óÅÔ¡¦¥¡¼¥¦¤Ç²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤ÏSNS¤Ç¡¢¡Ö²æ¡¹¤ÏÀï¶·¤äÊáÎº¤ÎÊÖ´ÔÊýË¡¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥±¥í¥Ã¥°»á¤ÈÍ°ÕµÁ¤Ê²ñÃÌ¤ò¤·¤¿¡×¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê´Ø·¸¤ÏÀ¤³¦Á´ÂÎ¤ËÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÂçÅýÎÎÉÜ¤ÎÏÃ¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ñÃÌ¸å¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤¬¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ÎÍ×ÀÁ¤Ç¼è¤ê»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÊÆ¥í¼çÆ³¤ÎÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤ËÉÔËþ¤ò¼¨¤¹¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥í¥·¥¢¤Î±Æ¶Á¤ò¶¯¤¯¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤â¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤ò¡ÖÁªµó¤Ê¤ÆÈºÛ¼Ô¡×¤È¸Æ¤ó¤ÇÈãÈ½¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î¾¹ñ¤ÎµµÎö¤¬±Æ¶Á¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£