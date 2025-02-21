【ELまとめ】毎熊晟矢の先制弾でAZが決勝T進出 久保建英ソシエダも16強 町田浩樹と後藤啓介は敗退
◇欧州リーグ 決勝トーナメント進出決定プレーオフ第2戦（2025年2月20日）
欧州リーグ（EL）は20日、決勝トーナメント（T）進出を懸けたプレーオフ（PO）の第2戦8試合が各地で行われ、16強が決まった。
DF毎熊晟矢のAZアルクマール（オランダ）は敵地でガラタサライ（トルコ）と2-2で引き分け、2戦合計6-3で決勝Tへ進出した。右サイドバックで先発した毎熊は0-0の前半42分、ドリブル突破でペナルティーエリアに進入したFWポクの後方から走り込み、パスを受けて流し込む先制ゴール。昨年12月のルドゴレツ（ブルガリア）戦以来、今大会2点目でPO突破に貢献した。
MF久保建英のレアル・ソシエダード（スペイン）はホームでミッティラント（デンマーク）に5-2で大勝。2戦合計7-3で16強入りした。先発した久保は後半23分までプレーした。
DF町田浩樹が所属するユニオン・サンジロワーズ（ベルギー）は敵地アヤックス（オランダ）戦の90分を終えて2-0。2戦合計2-2としたが、前半に退場者を出して10人となったアヤックスに延長でPKを決められ、合計2-3で敗退。町田は延長も含めてフル出場した。
FW後藤啓介のアンデルレヒト（ベルギー）はホームでフェネルバフチェ（トルコ）と2-2で引き分け、2戦合計2-5で敗退。後藤は後半33分から出場した。
決勝T進出決定POの結果は以下のとおり（左が第2戦ホーム、☆が決勝T進出）。決勝Tの組み合わせ抽選は21日に行われる。
☆ローマ（イタリア） 4-3（1-1、3-2） ポルト（ポルトガル）
ガラタサライ（トルコ） 3-6（1-4、2-2） ☆AZアルクマール（オランダ）
☆ステアウア・ブカレスト（ルーマニア） 4-1（2-1、2-0） PAOK（ギリシャ）
☆ボデ・グリムト（ノルウェー） 6-4（1-2、5-2） トウェンテ（オランダ）
☆ビクトリア・プルゼニ（チェコ） 3-1（0-1、3-0） フェレンツバロシュ（ハンガリー）
☆レアル・ソシエダード（スペイン） 7-3（2-1、5-2） ミッティラント（デンマーク）
☆アヤックス（オランダ） 3-2（2-0、1-2） ユニオン・サンジロワーズ（ベルギー）
アンデルレヒト（ベルギー） 2-5（0-3、2-2） ☆フェネルバフチェ（トルコ）