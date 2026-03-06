オレフィーチェが「わたしの好きな動物」がテーマの フォトコンテストを開催！

ジュエリー工房Oreficeは、2025年2月20日(木)より「わたしの好きな動物」をテーマにしたフォトコンテストを開催します。

ジュエリー工房Orefice「わたしの好きな動物」をテーマにしたフォトコンテスト

募集期間：2025年2月20日(木)〜2025年3月20日(木)

テーマ ：「わたしの好きな動物」

受賞作品はオレフィーチェの公式サイトやSNSで紹介されます。

さらに、受賞者には2025年2月発売の新作K18／天然ダイヤモンドジュエリー「ミャオ」ネックレスを贈呈します。

■オレフィーチェ フォトコンテスト募集要項詳細

オレフィーチェでは、動物をモチーフにしたアニマルジュエリーの発売を記念し、フォトコンテストを開催します。

あなたの「好きな動物」をテーマにした写真をぜひお送りください。

一緒に暮らす愛しいペット、道ですれ違うたびに気になるあの子、図鑑や動物園で見て憧れる存在――。

どんな形の「好き」でも大歓迎です。

【応募方法】

1. Instagram または X(旧Twitter)で投稿

オレフィーチェ公式アカウントをフォローし、ハッシュタグ「#オレフィーチェ」「#オレフィーチェフォトコンテスト」「#フォトコンテスト」の3つを付けて投稿キャプションにはその写真を選んだ理由を記載ください。

Instagram：@orefice.jewelry( https://www.instagram.com/orefice.jewelry/ )

X ：@oreficeorefice( https://x.com/oreficeorefice )

※応募作品はオレフィーチェ公式サイト及びSNS上にて引用・シェアされることをご了承ください。

※非公開アカウントからの応募は対象外です。

2. 専用応募フォームから投稿

応募フォームに写真と必要事項を入力して送信してください。

▼応募フォーム(Googleアカウントへのログインが必要となります)

https://forms.gle/2ZN3tDdjtu2FQhaJ7

【応募条件】

・プロ、アマチュア、性別、年齢を問わずどなたでも応募できます。

※未成年の方は保護者の同意を得たうえで応募してください。

・オリジナル作品に限ります。

・他人のペットを撮影する場合は、必ず飼い主様の承諾を得たうえでご応募ください。

・1人何点でも応募可能です。

・人物が写っている場合、肖像権の承諾を得たうえでご応募ください。

・撮影機材は問いません。

(一眼レフ／スマートフォン等)

・過去に撮影した写真でも応募できます。

カメラロールの中のお気に入りの写真をご投稿ください。

■賞品

・グランプリ(1名)：2025年2月発売 K18「ミャオ」ネックレス

商品詳細 https://www.atpress.ne.jp/news/425487

受賞者に贈られるK18／天然ダイヤモンドネックレス

「ミャオ」(Meow)は、英語で猫の鳴き声を表す言葉です。

ダイヤモンドと地金で繊細に形作られた猫のシルエットは、シンプルながらも上品な存在感を放ちます。

まるで愛猫がそっと見守ってくれているような、愛おしいデザインに仕上げました。

■結果発表

・受賞者には直接ご連絡します。

SNSからのご応募の場合は、オレフィーチェからのDMが受信できるよう設定をお願いします。

・結果はオレフィーチェ公式アカウントおよびウェブサイトにて発表しました。

■注意事項

・受賞者の方には賞品についてのレビューを寄稿いただきます。

(200文字以上)いただいたレビューは公式サイトにて公開させていただきます。

・応募作品はオレフィーチェが無償で使用する権利を保有します(広告・展示・印刷物・SNS等での利用を含む)。

・他者の権利を侵害する作品、公序良俗に反する内容の応募は無効となります。

・合成写真、複製写真、AI生成機能を使用した写真の応募は不可とします。

・応募に伴う通信料等は応募者負担となります。

・注意事項違反が発覚した場合、受賞決定後でも取り消しとなる場合があります。

・フォトコンテストの内容は予告なしに変更される場合があります。

・選考状況に関するお問い合わせには回答いたしかねます。

■個人情報の取り扱いについて

ご応募に際しご登録いただく個人情報は、以下の目的でのみ利用します。

・受賞通知

・フォトコンテストや関連事業に関する案内送付

・賞品の送付

・お問合せへの対応

・統計用データとしての集計(個人を特定しない形)

これ以外の目的で個人情報を利用することはありません。

また、応募者の同意なしに第三者に委託・提供することはありません。

必要な個人情報を提供いただけない場合、応募を受け付けることができません。

