Gカップ&100僖劵奪廚膿裕い離哀薀咼▲▲ぅ疋襦ε豈世Δ澆「ヤングアニマルWeb」に登場している。 グラビアでは迫力のバストと美しい白い肌をたっぷり堪能できる。 グラビアはこちらから https://younganimal.com/episodes/aecf76f64b880/ 撮影/中山雅文

