¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÐ³°»î¹ç¥¹¥¿¡¼¥È¤òÁ°¤Ë·ã²½¤¹¤ëÍ··âÁè¤¤¡¡Âç¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¥¸¡¼¥¿¡¼¡¦¥À¥¦¥ó¥º¡Ö¾ï¤Ë¤½¤³¤òÁÀ¤¦¡×¾±»ÒÍºÂç¡ÖÂè°ìÍ¥Àè¤Ç¼éÈ÷¡×
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê20Æü¡¢µÜºê¡Ë
¡¡ÍèÆü2Ç¯ÌÜ¡¢¥¸¡¼¥¿¡¼¡¦¥À¥¦¥ó¥ºÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬Í··â¤Ç¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£ºòµ¨¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿º£µÜ·òÂÀÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤¬º¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÉé½ý¤·¡¢3·î28Æü¤Î³«ËëÀï¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬¥Ô¥ó¥Á¡£¥À¥¦¥ó¥º¤Ï2·î22Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ëÂÐ³°»î¹ç¤Ç¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¿·¿Í¤Î¾±»ÒÍºÂçÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¡á¿ÀÆàÀîÂç¡á¤é¤ÈËÜ³ÊÅª¤ÊÁè¤¤¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆâÌî¤Î¼éÈ÷Îý½¬¤Ç¤Ï¾±»Ò¤È¸ò¸ß¤ËÍ··â°ÌÃÖ¤Ç¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡ÖÌîµåÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼º¤Ã¤¿¤é°úÂà¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¾ï¤Ë¤½¤³¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î½ÉÌ¿¤À¤È»×¤¦¡×¤È³Ð¸ç¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏÅÓÃæ²ÃÆþ¤·¡¢8·î¤ËÍèÆü¡£Ã»¤¤½àÈ÷´ü´Ö¤ÎÃæ¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤Ë¤Ï1·³¤Ë¤â¾º³Ê¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤Î´ü´Ö¤ÇÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤¦Å¬±þ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤â·ª¸¶¤È¥¢¡¼¥ê¡¼¥ï¡¼¥¯¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡±¦É¨ÄË¤òÁÊ¤¨¤¿ÀîÀ¥¹¸¤Ë²Ã¤¨¡¢2013Ç¯¤«¤é³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎºÂ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿º£µÜ¤âÎ¥Ã¦¡£ÅþÍè¤·¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¾±»Ò¤ÎÉ¡Â©¤â¹Ó¤¤¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ëµ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¡£Âè°ìÍ¥Àè¤È¤·¤Æ¼éÈ÷¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£20Æü¤âËÜÂ¿Íº°ìÆâÌî¼éÈ÷ÁöÎÝ·óºîÀï¥³¡¼¥Á¤È¥´¥íÊáµå¤ÎÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£
¡¡¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥À¥¦¥ó¥º¤È¾±»Ò¤ÏÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È2¿Í¤Î¶¥Áè¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤ë¡£ÀµÊá¼ê¡¢³°Ìî¼êÁè¤¤¤ËÍ··â¼êÁè¤¤¤â¸«¤É¤³¤í¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢22Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡ÊµÜºê¥¢¥¤¥Ó¡¼¡Ë¤ÇÂÐ³°»î¹ç¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë