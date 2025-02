『仮面ライダーギーツ』などで知られる女優でタレントの志田音々さんが14 日、3rd写真集『音色−cantabile−長崎・五島列島編』と『音色−vivace−台湾旅行編』を2冊同時発売したが、そのヒットの影響で、2022 年にリリースした1st写真集『nene−まるっとぜんぶ−』の重版が決定。発売から2 年半が経ちながら、重版(今回で4 刷)がかかるのは昨今のグラビア界において異例のこととのことだ

