¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î¼ÂÄï¤¬£É£Ç£Æ¼ÒÄ¹½¢Ç¤¡¡¿´ÊÑ¤ï¤ê¤Î·¼²ð»á¡Ö¸µµ¤¤òÈ¯¿®¡×¤È°ä»Ö¤ò·Ñ¾µ
¡¡¿´ÊÑ¤ï¤ê¤Î¥ï¥±¤Ï¡½¡½¡£àÇ³¤¨¤ëÆ®º²á¤³¤È¸Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î±¿±Ä´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒÃöÌÚ¸µµ¤¹©¾ì¡Ê£É£Ç£Æ¡Ë¡×¼ÒÄ¹¤Ë¡¢¼ÂÄï¤ÎÃöÌÚ·¼²ð»á¡Ê£·£·¡Ë¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£ÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬À¸ÃÂ¤·¤¿£²£°Æü¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¤Îµþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡Ö¼ÒÄ¹½¢Ç¤ÈäÏª²ñ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¡ÁÃöÌÚ¤ÎÌ´¤ÎÂ³¤¡Á¡ØÃöÌÚ¥í¥¤¥É¡Ù¡×¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢à£Á£ÉÃöÌÚ¥í¥¤¥Éá¤¬ÅÐ¾ì¡£¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢ËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿·¼²ð»á¤Ï¡Ö¡Ê£É£Ç£Æ¤«¤é¡Ë¼ÒÄ¹½¢Ç¤¤Î¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤â¤Á¤ç¤¦¤É¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤òÂà¿¦¤·¤¿¤Î¤Ç°ú¤¼õ¤±¤¿¡×¤È¼ÒÄ¹½¢Ç¤¤Î·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ºòÇ¯£¹·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î»°²ó´÷Ë¡Í×¤Ç¤Ï¡Ö°ìÃÊÍî¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢º£¸å¤ÏÃöÌÚ¤µ¤ó´ØÏ¢¤Î¹Ô»ö¤«¤é°ìÊâ°ú¤¯°Õ¸þ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬·»¤¬£¸£²Ç¯Á°¤ËÀ¸ÃÂ¤·¤¿Æü¤Ë¡¢¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£È¾Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¿´¶¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡·¼²ð»á¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤ËËÍ¤Ï¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î±Ä¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ê¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥Ï¥¤¥»¥ë¤ä¥¢¥ó¥È¥ó¥ê¥Ö¡¢±Êµ×ÅÅÃÓ¤Ê¤É¡Ë·»µ®¤Î°ã¤¦»ö¶È¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£ËÍ¤â¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¡¢¡Ø¤â¤¦·»µ®¤Î¤Ï·ù¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¿·ÆüËÜ»þÂå¤«¤é·»¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Ê£»¨¤Ê¶»Ãæ¤òÅÇÏª¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£²ó¤ÏÌÀ¤ë¤¤ÏÃÂê¤À¤«¤é¡£¸µµ¤¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡×¤È¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î°ä»Ö¤ò·Ñ¤°¤¿¤áËÝ°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë·¼²ð»á¤Ï¡Ö·»µ®¤¬ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢ËÍ¤¬¤â¤·¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¿¤é¡¢·»µ®¤Ï¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤·¡Ö¼«Ê¬¤Ï£·£·ºÐ¤À¤±¤É¡¢ÉáÄÌ¤Î£·£·ºÐ¤è¤ê¤Ï¼ã¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¾ù¤ê¤Î¸µµ¤¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î¥ì¥¬¥·¡¼¤Ï°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¡£