¡Ú¹Åç¡Û²Æì¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë³«ËëÅê¼ê¤ò·èÄê¡ª¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¥¸¥ç¡¼¥¯¸ò¤¨¡ÖÔÏ¹¾¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¹Åç¤Î¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢²Æì¥¥ã¥ó¥×Ãæ¡Ê£²£¶Æü½ªÎ»¡Ë¤Ë³«ËëÅê¼ê¤ò·è¤á¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÂçÀ¥ÎÉ¡¢¾²ÅÄ¡¢¿¹²¼¤Î¸õÊä£³¿Í¤¬¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤Ë½éÅÐÈÄ¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£½éÆü¤«¤é¡Ö³«Ëë¤ÏÔÏ¹¾¡×¤È°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÔÏ¹¾¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¿¡×¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Æ¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯¤Ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡£³¿Í¤ÇÍ£°ì£²¥»¥Ã¥È¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¿¹²¼¤Ï¡¢±ä¤Ù£±£°¿Í¤Ë£´°ÂÂÇ¤âºÇÂ®£±£µ£°¥¥í¤Ç£²Ã¥»°¿¶¡£¾²ÅÄ¤ÏºÇÂ®£±£´£²¥¥í¤â£·¿Í¤ò£±°ÂÂÇ¡£Ì¤·Ð¸³¤Î£²¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê£¶ÅÙÌÜ¤ÎÂçÌò¤òÌÜ»Ø¤¹ÂçÀ¥ÎÉ¤Ï£µ¿Í¤ò£±°ÂÂÇ¡£ºÇÂ®£±£´£¹¥¥í¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Þ¤ÇÍè¤ë¤È¼«Ê¬¤ÎÄ´À°¶ñ¹ç¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡×¤ÈÌµ¿´¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡£³¿Í¤È¤â¡¢£²£²Æü¤«¤é¤ÎºÇ½ª¥¯¡¼¥ë¤Ç£²ÅÙÌÜ¤Î¼ÂÀïÅÐÈÄ¤òÍ½Äê¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÃ±½ã¤Ë¡¢¤è¤ê¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤¤¤¤µå¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡Ê¤ËÇ¤¤»¤ë¡Ë¡×¤È·ë²Ì¤äÁêÀ¡Êºå¿ÀÀï¡Ë¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º·èÃÇ¤ò²¼¤¹¹Í¤¨¤À¡£¡ÊÈªÃæ¡¡Í´»Ê¡Ë